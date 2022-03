Megyénkben csütörtök reggel hat órakor kezdődött az akció, melyben hetvenhét helyszínen bukkantak fel mobil sebességmérő eszközök, ahogy erről Anti András alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője érdeklődésünkre beszámolt.

Az egyik mérési helyszín Zalaszentmihályon volt, ahová a lakosság kezdeményezésére települt ki a traffipax csütörtökön délelőtt. Ennek az a magyarázata, hogy az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a Roadpol által Németországból érkezett ötlet alapján kezdeményezett Speed­marathon abban újszerű, hogy az akció előtt ajánlásokat kértek a polgároktól arra nézve, hol legyenek sebesség-ellenőrzések. Ezt a metódust követte hazánk is.

A megyénkből érkezett javaslatok zöme egybeesett a rendőrség által is preferált helyekkel – árulta el Anti András. Az osztályvezető szólt arról is, hogy az elmúlt évhez képest romló helyzetet mutat az idei első hónapok zalai baleseti statisztikája. Igaz, a megelőző időszakban, 2020–21-ben a járvány miatt csökkent a közlekedési balesetek száma. Az arányokban azonban nem történt változás, a fő ok továbbra is a gyorshajtás: a balesetek 34 százaléka a sebesség nem megfelelő alkalmazása miatt (abszolút és relatív gyors­hajtás) következett be.