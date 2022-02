A nemrég vádemelésig jutott történet elsőrendű vádlottja, egy 30 éves esztergályhorváti férfi 2020. április 29-én délelőtt BMW személygépkocsival Bókaháza és Zalaapáti között autózott. Ekkor figyelt fel a mögéje érkező és előzni szándékozó Audi A3-as személyautóra. Az esztergályhorváti férfi úgy, gondolta. "játszik kicsit a mögötte haladóval", ezért amikor az Audi mellé ért, gyorsított és nem hagyta magát leelőzni. Ráadásul miután az Audi visszahúzódott mögéje, akkor lelassított. Többször megismétlődött ez, mire sikerrel járt az előzési próbálkozás. Ezt követően a barátnőjével autózó Audi vezetője Zalaapátiban a Jókai utcában félreállt, majd a mögéje érkező és leálló BMW vezetőjén számon kérte viselkedését. Ebből kölcsönös kiabálás kerekedett, de a konfliktust nem sikerült rendezni, ezért az audis elhajtott, ám ellenfele utána eredt és próbálta megint hergelni. Ezért az audis a faluban a rendőrség épülethez hajtott, hogy segítséget kérjen, de zárt ajtót talált, és közben odaért a BMW. Ennek vezetője kólás üveget dobott ellenfelére, szidalmazta, mire az audis kábeldarabot ragadott, hogy védje magát és távozásra szólította fel a másik autó vezetőjét és utasát, ők azonban támadásba lendültek. Ráadásul erősítést is kaptak két, 25 és 26 éves, Zalaapátiban élő férfi személyében, aki egy Forddal érkeztek. Vascsővel támadtak áldozatukra, akit rászorítottak az autója motorházra és ott ütlegelték immár egyesített erővel. A megtámadott férfi barátnője ezt látva értesítette a rendőrséget, majd kiszállt az Audiból, igyekezett közbeavatkozni, de ő is kapott egy ütést. Ez után a támadók autóba szálltak és elrobogtak. Az audis és barátnője pedig kihajtott a 75-ös útra, ott várta meg a rendőröket, mert közben megjelentek fenyegetőzve a támadók rokonai is.



A történtekről tájékoztatva a megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közölte, hogy a keszthelyi járási ügyészség garázdaság, testi sértés, valamint rongálás miatt emelt vádat.