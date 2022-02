A történtekről tájékoztatást adva, dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője közölte, hogy a rendőrjárőrök február 18-án este nyolc óra előtt nem sokkal állítottak meg ellenőrzésre egy Audi A7 típusú személyautót. Az intézkedést meglátva az autót vezető 38 éves zalaapáti férfi 19 éves pókaszepetki barátnője a ruhájába próbált rejteni egy fehér port tartalmazó zacskót, ám az kiszakadt. Az anyagról a vizsgálat kimutatta, hogy kábítószernek minősülő amfetamin. Ezenkívül az autóban találtak még kábítószer-tartalmú tablettákat is. A férfi zalaapáti lakóhelyén tartott kutatás során is előkerültek tabletták, valamint több mint 100 gramm kábítószergyanús por is. Emellett több kábítószergyanús anyaggal szennyezett használati tárgyat, valamint mobiltelefont, pénzt és 5480 eurót is lefoglaltak a rendőrök.

A fiatal nőt kábítószer-fogyasztás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, a férfi ellen pedig kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, mert adatok vannak arra, hogy a kábítószerből értékesített is. A Keszthelyi Járási Ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását tekintettel egyebek mellett arra is, hogy korábban már kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt felelősségre vonták. Munkaviszonyból származó rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, így megalapozottan feltételezhető, hogy megélhetését kábítószer értékesítéséből biztosítja, és szabadlábon hagyása esetén ezt folytatná is.

A férfi letartóztatását egy hónap időtartamra hétfőn délután elrendelte az egerszegi járásbíróság nyomozási bírója.