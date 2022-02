Napjainkban szokásunkká vált ragaszkodni régi tárgyainkhoz, és ezek felhalmozása is egyre gyakoribb. Társasházakban az erkélyen, családi házaknál padláson, pincékben, vagy éppen a melléképületekben tároljuk használt eszközeinket, tárgyainkat, bútorainkat. A halmozással azonban veszélyessé tesszük környezetünket, mivel tűz esetén – amellett, hogy a lángok gyors terjedésével akár pillanatok alatt lángba borulhat otthonunk – a kiérkező tűzoltók munkáját is nehezíti, ha nem tudják azonnal megkezdeni az oltást és az életmentést, a hátráltató tényezők miatt.

A fűtési szezonban általános jelenség, hogy emelkedik az otthonokban keletkező tüzek száma, azonban mindez elkerülhető, illetve mérsékelhetőek a károk, ha rendelkezünk egy füstérzékelővel. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy ahol van ilyen készülék, ott nem csak haláleset nem következett be, de még nagyobb tűz sem keletkezett az érintett ingatlanokban. Ismételten felhívjuk a figyelmet, arra hogy az érzékelő életet ment, ezért szerezzenek be otthonaikba egy ilyen készüléket! Az érzékelő idejekorán, hangos akusztikus jellel hívja fel a tulajdonosok figyelmét a problémára, már akkor, amikor még akár a testi épségünk kockáztatása nélkül mi magunk is meg tudjuk fékezni a lángokat. Éppen ezért ajánlott otthonra tűzoltókészülék beszerzése is. Nem árt ugyanakkor idős rokonaink, szomszédjaink figyelmét is felhívni a veszélyre, segíteni nekik a fűtésben és érdeklődni gyakorta a hogylétük felől.

Elkerülhető a lakástűz akkor, ha odafigyelünk:

csak megbízható forrásból származó elektromos berendezést vásárolunk és használunk, és nem alakítjuk át házilag az elektromos berendezést! Az elektromos hálózat átalakítását, javítását csak szakemberrel végeztessük!

a lakásban elhelyezünk egy füstérzékelőt a tűz korai szakaszban történő észlelése érdekében!

nem dohányzunk odabent, sem a szobában, sem az ágyban! Mindig nyomjuk el, oltsuk el a parázsló cigarettacsikket!

a tüzelő, fűtő berendezést helyesen gyújtjuk be és a tüzet körültekintően tápláljuk!

nem halmozunk fel szemetet, éghető anyagot lakásunkban, különösen nem a fűtőberendezések környezetében!

nem takarjuk le a tüzelő, fűtő berendezést!

soha nem hagyunk felügyelet nélkül gyertyát, mécsest, egyéb nyílt lánggal égő tárgyat!

eltávolítottuk az éghető anyagokat a gyertya, mécses, egyéb nyílt lánggal égő tárgy környezetéből, mielőtt meggyújtottuk!

elzárjuk a gyermekek elől a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket (gyufát, öngyújtót)!

Természetesen ha a baj túlnőtt rajtunk, azonnal tárcsázni kell a 112-es segélyhívó számot és kérni kell a tűzoltók segítségét.