A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére 2022. február 8-án 5 óra 41 perckor érkezett bejelentés, amely szerint Zalaegerszegen, a Mindszenty téri parkolóban három személyautó ablakát is betörték ismeretlenek, a kesztyűtartókat átkutatták, és a kormány alatti burkolatokat is megbontották, az ott talált vezetékeket kitépték, feltehetőleg abból a célból, hogy gépjárműveket beindítsák és eltulajdonítsák. Ezt követően 5 óra 57 perckor újabb bejelentés érkezett, hogy az első helyszíntől nem messze, egy másik gépkocsit is megpróbálták feltörni, aminek a kormány alatti burkolatát szintén megbontották - közölte a police.hu.

Forrás: police.hu

A helyszínekre perceken belül kiérkező körzeti megbízottak azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és beazonosították a két feltételezett fiatalkorú elkövetőt, akiket fél óra leforgása alatt elfogtak a városi vasútállomáson, majd előállították őket a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságra, ahol jármű önkényes elvételének bűntett kísérletének és rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták őket. A 16 éves fiatalkorúak szabadlábon védekezhetnek.