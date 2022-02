A program kezdeményezője, Stárics Roland igazgatóhelyettes elmondta, február 11-én tartják az egységes európai segélyhívó szám napját, hogy a figyelem középpontjába kerüljön a 112. E szám ismerete és megfelelő használata életmentő lehet, erről kaptak tájékoztatást az 5–8. évfolyamos kisgimnazisták a számukra szervezett foglalkozásokon.

A másfél száz diák két csoportban két helyszínen ismerkedhetett meg mindazzal, ami a 112-es hívószámhoz kapcsolódik. Volt módjuk rendőrségi járőrautót megtekinteni, és az egerszegi kapitányság körzeti megbízotti alosztály két munkatársa, Drózd Péter alezredes és Vincze Petra őrnagy az intézkedésekhez használt eszközöket is bemutatta a fiataloknak, akik felpróbálhattak sisakot, pajzsot, védőfelszerelést. A mentőszolgálat munkájáról is tájékoztatást kaptak, a mentőgépkocsikban rendszeresített életmentő felszereléseket is megismerhették.

A 112-es segélyhívó szám rendeltetésszerű használatát Kósi Zsolt, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője magyarázta el tantermi foglalkozáson. Az elő­adáson kiderült, többen részesei voltak olyan eseményeknek, amikor sürgős segítséget kellett hívni. A hozzászólások arról árulkodtak, hogy a gyerekek többsége tisztában van a legfontosabb tudnivalókkal.