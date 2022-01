A két épületből negyvennél több embernek kellett elhagynia otthonát ideiglenesen. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sérülés nem történt, ugyanakkor a hasonló esetek odafigyeléssel elkerülhetők – jelezte a katasztrófavédelem. A társasházakban kis területen sokan élnek. A lakók a rendelkezésre álló teret teljes mértékben kihasználják, s ha berendezési tárgy vagy eszköz feleslegessé válik vagy esetleg használaton kívül kerül, a tárolása minden esetben gondot okoz a lakóknak. Az emberek jellemzően a tűzvédelmi szabályokat figyelmen kívül hagyva felhalmozzák ezeket a tárgyakat, és szabálytalan helyen tárolják. Ez azonban növeli a lakástűz kockázatát.

Nagyon fontos, hogy a társasházak alagsorában is figyeljünk a tárolás szabályaira. Sok esetben problémát jelent, hogy a használaton kívüli bútorokat, dobozokat és egyéb éghető tárgyakat az alagsorban helyezik el a lakók, és hosszú idő elteltével sem szállítják el. A lépcsőházakban pedig a tárgyak nemcsak a tűzveszélyesek, de a beavatkozó tűzoltók munkáját is nagy mértékben veszélyeztetik, mert a füstben nem észlelhetők ezek a holmik, az oltáshoz használt tömlő is elakadhat, ami időveszteséget okoz.

Emellett erősen ajánlott füstérzékelők beszerzése – akár még a tárolókba is –, hiszen az eszköz időben jelzi a bajt. Az érzékelő hangos jellel figyelmeztet a bajra már akkor, amikor még akár saját magunk is – testi épségünk kockáztatása nélkül – meg tudjuk fékezni a tüzet. Ehhez érdemes beszerezni otthonra porral vagy habbal oltó készüléket.