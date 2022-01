Információink szerint egy személygépkocsit vezető fiatal nő egy kanyargós szakaszon megcsúszott és megpördült járművével, egy út menti villanyoszlopnak ütközött, majd fejtetőre borulva állt meg. Az ütközéstől az oszlop eltört, cserélni kellett, ezért több órán keresztül szünetelt az áramszolgáltatás a településen.

Közlekedési baleset történt hétfőn déltájban a 7416. jelű útszakaszon is. Itt vélhetően figyelmetlenségből - vagy a követési távolság be nem tartása miatt - hátulról ütközött neki egy személygépkocsi az előtte haladó, forgalmi ok miatt lassító kisteherautónak. Az ütközést követően a személyautó az út menti árkon is átsodródva a kerékpárúton állt meg. A személygépkocsi sofőrjét kórházba vitték. Az esti órákban pedig arról kaptunk információt, hogy a 75-ös úton, annak Nova és Lenti közötti szakaszán egy vélhetően vadgázolás során elpusztult szarvas teteme feküdt.