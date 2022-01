Július 8-án menet közben felborult, majd az oldalán állt meg egy munkagépet szállító kisteherautó a Hévíz és Alsópáhok közötti úton, a 760-as főút csomópontjánál. A keszthelyi hivatásos, valamint a település önkéntes tűzoltói a járművet áramtalanították, az olajfolyást megszüntették. A balesetet szenvedett autóban csak a sofőr utazott. A rajok a kisteherautót kerekeire állították, majd biztonságos helyre tolták, továbbá a munkagépet is felállították. Egy nappal később lesodródott az útról, majd árokba borult egy személyautó a 7362-es út Nemesrádó és Misefa közötti szakaszán. A járműben hárman utaztak. Ketten ki tudtak szállni, egy embert pedig a műszaki mentést végző pacsai hivatásos tűzoltók szabadítottak ki a gépkocsi alól, majd átadták a mentősöknek. A tűzoltóraj áramtalanította a járművet. 22-én összeütközött két személyautó a Zalaegerszeg és Zalaszentiván között. A balesethez a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik a mentőkkel közösen kiemelték az egyik autó utasát. Július utolsó napján a megyén átvonuló viharos időjárás következtében összesen tizenhét esetben riasztották a zalai tűzoltókat.

Az erdőbe hajtott, majd a tetejére borult egy Mercedes személyautó Pölöske közelében Forrás: Pezzetta Umberto

Augusztus 2-án frontálisan ütközött két személygépkocsi a 7352-es úton, Zalacsány és Bókaháza között. Mindkét autóban csak a sofőrök utaztak. A helyszínre a keszthelyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az sofőrt feszítő-vágó berendezéssel szabadítottak ki, majd átadták a mentősöknek. 5-én frontálisan ütközött két személygépkocsi a 74-es főúton, Hahót térségében. Mindkét autóban két-két személy utazott. A helyszínre a nagykanizsai és a pacsai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik autó két utasát feszítő-vágó berendezés segítségével, míg a másikból egy személyt a mentősökkel közösen emeltek ki. Augusztus 15-én pár óra leforgása alatt több mint 60 riasztás érkezett a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére a Zalára lecsapó viharos időjárás miatt.

Ebből félszáz alkalommal tűzoltói beavatkozásra is szükség volt, elsősorban Zalaegerszeg és környékén. Az egerszegi rajok munkáját a kemendollári, a zalaszentiváni és a gelsei önkéntes tűzoltók segítették. A tűzoltókat kidőlt fákhoz és oszlopokhoz, leszakadt vezetékekhez, valamint a szél által megbontott tetőszerkezetekhez riasztották. 17-én frontálisan ütközött nyerges vontatóval kisbusz a 86-os főút 3. kilométerénél Rédics közelében. A kamionban csak a sofőr, míg a másik járműben ketten utaztak. A kiérkező lenti hivatásos tűzoltók a kisbuszból egy embert feszítővágóval szabadítottak ki, a járműveket pedig áramtalanították. A tűzoltóraj a kisbuszt kivontatta az árokból. Augusztus utolsó napján 20 éve ellopott autót találtak búvárok a Zala folyóban Zalavárhoz közel, a Kis-Balaton térségében. A helyszínre elsőként Zalakarosról érkeztek hivatásos tűzoltók, majd Zalaegerszegről speciális műszaki mentőjármű, ami csörlővel partra vontatta a gépkocsit.

Húsz éve ellopott autót emeltek ki a Zalából. Forrás: ZMKI

Szeptember 6-án mászófal mögé szorult egy gyermek Hévízen, egy Kossuth utcai általános iskolában. A bajba jutott fiatalt a keszthelyi hivatásos tűzoltók feszítő szerszám segítségével szabadították ki alkalmi fogságából. 14-én három személyautó karambolozott Zalaszentgróton, az Aranyodi utcában. Az ütközés következtében kettő autó az árok csapódott, a harmadik felborulva az úttesten áll meg. A balesetet szenvedett autókban csak a sofőrök utaztak. Az egyik gépkocsi elsodort egy gyalogost is. A helyszínre a keszthelyi hivatásos, valamint a zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket.

A zalaszentgróti tűzoltóraj a felborult autót kerekeire állította. 29-én több alkalommal volt szükség a lenti hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók beavatkozására Bajánsenyén, miután a heves esőzés miatt villámárvíz alakult ki a településen. A lenti hivatásos tűzoltók a Kossuth utcában egy gazdaságból segítettek kimenekíteni nyolcvan szarvasmarhát. Ezt követően forgalmi akadályt képező gépkocsit távolítottak el az úttestről, és időközben ugyancsak hasonló munkát adott egy elsodort autó a település önkéntes tűzoltóinak. A lenti raj ezután egy Vörösmarty utcai házból idős embert is kimentett, akinek otthonába folyt be a víz, majd a helyi óvoda területén és egy másik ingatlannál is vizet szivattyúztak.

Október 13-án nyerges vontató keresztbe fordult a 75-ös főút 32. kilométerénél Pölöske és Bak között. A járműben csak a sofőr utazott, akit a pacsai hivatásos tűzoltók szabadítottak ki, majd átadták a mentősöknek. A tűzoltók a teherautót áramtalanították, majd LE-KO Kft. kamionmentőivel húzták vissza az útra a járművet. 15-én pótkocsis traktor és mozdony ütközött össze Nemesapáti közelében a vasúti átjáróban. A baleset következtében a mezőgazdasági szerelvény kettészakadt. A műszaki mentéshez a zalaegerszegi hivatásos tűzoltókat riasztották.

Frontálisan ütközött két személyautó Zalacsány és Bókaháza között. Forrás: Pezzetta Umberto

November 19-én apartmanház gázmérőjét döntötte ki autó Zalakaroson a Panoráma úton, emiatt szivárogni kezdett a gáz. A város hivatásos tűzoltói a gázszivárgás miatt ötvenméteres sugarú körben biztonsági zónát határoztak meg, és áramtalanították a környéken az épületeket. A raj három ingatlanból - az apartmanból és két családi házból - 24 embert biztonságos helyre kísért. A kiérkező gázszolgáltató szakemberei megszüntették a szivárgást, így a lakók és az apartman vendégei visszatérhettek az ingatlanokba.

December 2-án összeütközött négy személygépkocsi a 71-es főúton, Keszthely közelében. A baleset következtében egy ember keze beszorult az egyik jármű alá. Őt emelőpárnával és feszítővágóval szabadították ki a keszthelyi hivatásos tűzoltók. Az egységek áramtalanították az autókat, és segítettek a rendőrségnek a helyszín megvilágításában és a forgalom irányításában. 6-án letért az úttestről, az erdőbe hajtott, majd a tetejére borult egy gépkocsi a 75-ös főút 31. kilométerénél Pölöske és Bak között. A járműben csak a sofőr utazott, aki a a roncsba szorult. Őt a pacsai hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki és átadták a mentősöknek. Az esethez a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók is kiérkeztek, akik a pacsai rajjal közösen munkagépet is bevontak a műszaki mentésbe. A tűzoltók a sérült járművet visszavontatták az útra, kerekeire állították és felrakták az autómentőre.

December 12-én közel negyven jelzés érkezett a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletére az erős széllel összefüggésben. Ebből 31 helyszínen tűzoltói beavatkozásra is szükség volt. A legtöbb munkát a keszthelyi és a nagykanizsai hivatásos tűzoltóknak adta a viharos időjárás. Az esetek döntő többségében fakidőlésekhez riasztották a rajokat, és összességében elmondható, hogy mindenhol a gyors beavatkozásoknak köszönhetően szinte percek alatt megszüntették a kialakult forgalmi akadályokat, és szerencsére személyi sérülés egyik alkalommal sem történt.