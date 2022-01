A büntetőügyről tájékoztatva dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője közölte, hogy a keszthelyi asszony 2021. július közepétől kezdve az év végéig anyagi haszonszerzésre törekedve rendszeresen túlnyomórészt idős, egyedül élő embereket értékeit tulajdonította el.

Néhány az esetekből: a keszthelyi asszony beteggondozást vállalt és kihasználva az alkalmat 700 ezer forint lopott el az ápoltjától. Hévízen egy apartmanban takarítóként dolgozott és több ékszert lopott el, okozva ezzel 1,1 millió forint kárt okozott. Szeptemberben két alkalommal is lomtalanítás ürügyével jutott be Keszthelyen Fodor utcai lakásokba és mobiltelefont, illetve szerszámkészletet, kisgépeket lopott el, 100 ezer forintot érő zsákmányhoz jutott. Más esetben azzal tévesztette meg áldozatait, hogy pohár vizet kért, és amikor bejutott a lakásba, akkor pénztárcából, illetve asztalról emelt el pénzt, összesen 28 ezer forintot. December első felében több alkalommal is megjelent Keszthelyen egy Goldmark utcában lakó idős nőnél, és figyelmét elterelve összesen 190 ezer forintját lopta el. Mindezek után december 30-án reggel is megjelent itt, és amikor áldozata számon kérte megjelenését, illetve pénze eltűnését, az asszony rátámadt, megütötte többször, fojtogatta, szidalmazta, majd amikor földre zuhant, belerúgott. A szerencsétlenül járt idős nő combnyaktörést, csípője és koponyája zúzódást szenvedte el.

A keszthelyi járási ügyészség indítványát elfogadva az egerszegi járásbíróság nyomozási bírója pénteken elrendelte az asszony előzetes letartóztatást. Tekintettel arra is, hogy korábban elkövetett bűncselekményei miatti kihallgatását követően, illetve a jogerős elítélése után rövid időn belül követte el az újabb bűncselekményeket. E miatt kiemelkedő a veszélye annak, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb, hasonló jellegű, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményeket követne el.

Mivel két bíróság is jogerősen elítélte lopás, hivatalos személy elleni erőszak, valamint más bűncselekmények miatt összesen négy évet meghaladó börtönbüntetésre, ezért az asszony január 3-tól már megkezdi ezeknek a szabadságvesztéseknek a letöltését.