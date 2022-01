A 24 éves babosdöbrétei fiatalember 2021. augusztus 28-án hajnalban ismerősével múlatta az időt a megyeszékhelyi Dísz téren. Kellően le volt ittasodva és ilyen állapotban obszcén, rasszista szövegekre ragadtatta magát. A hangoskodására felfigyeltek a tértől pár méterre az egyik üzlet közelében békésen várakozó négy fős társaság tagjai is. Ekkor tájt érkezett oda sétálva egy szolgálaton kívüli rendőr, aki a fiatalembert felszólította, hogy hagyja abba a kiabálást. Szavainak nem volt hatása, sőt a fiatal férfi a rendőrre támadt, kétszer feléje rúgott, de nem találta el. Ekkor avatkozott közbe a babosdöbrétei férfi ismerőse, és feltartóztatta magáról megfeledkezett társát, majd elindultak a Kisfaludy utca felé. A rendőr követte őket, és amikor a bank mögötti autóparkolóba érkeztek, megállásra szólította fel őket, mire a két fiatal futásnak eredt, és többször irányt váltva próbált egérutat nyerni. Ekkor a babosdöbrétei férfi újból támadólag lépett fel az őt követő rendőrrel szemben, de tettlegességre már nem került sor. Időközben megérkeztek a hajnali hangoskodás miatt értesített rendőrjárőrök is, akik elfogták a két fiatalembert. Az intézkedés se ment egyszerűen, mert a babosdöbrétei férfi továbbra is hangoskodott, erre a közeli társasházból is felfigyeltek és szóvá is tették.