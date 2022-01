Január 10-én kazán közelében keletkezett tűz egy családi ház pincéjében Pákán, az Ifjúság úton. A lángok az ott tárolt tűzifára és tárgyakra is átterjedtek. A helyszínre a lenti és letenyei hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a közművek leválasztása után három vízsugárral eloltották a tüzet. A rajok a pincét átszellőztették, a benne tárolt eszközöket pedig kihozták. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően a lángok a lakórészre nem terjedtek át.

Február 6-án kigyulladt egy pajtaként használt melléképület padlástere Zalakomárban, a Kossuth Lajos utcában. A helyszínre érkező zalakarosi és nagykanizsai hivatásos tűzoltók a palatető megbontása után négy vízsugárral fékezték meg a lángokat. 10-én teljes terjedelmében égett egy gazdasági épület húsz négyzetméteres, garázsként funkcionáló része Zalaváron, a Dózsa György utcában. A helyszínre a zalakarosi, keszthelyi és pacsai hivatásos tűzoltók vonultak, akik három vízsugárral megfékezték a lángokat. Az épületet átszellőztették, az esetlegesen még izzó részek felkutatása érdekében hőkamerával átvizsgálták, de további tűzre utaló nyomokat nem találtak. A rajok gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok a gazdasági épület más részeire, illetve a közelében lévő lakóházra nem terjedtek át. 26-án kigyulladt egy pajtaként funkcionáló melléképület Zalaegerszegen, a Toposháza utcában. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezéséig a lángok a pajta melletti kisebb épület tetőszerkezetére is átterjedtek. A rajok négy vízsugárral megfékezték a tüzet, a melléképületből egy gázpalackot is kihoztak. A tűzben érintett épületrészek egy kétszintes családi házzal szoros közelségében voltak, amit a tűzoltók légzésvédelem mellett átvizsgálták, de tűzre utaló nyomot nem találtak. Ugyanakkor a ház füsttel telítődött, így a rajok átszellőztették. A pajtában, illetve az alatt lévő pincerészben tapasztalható izzást vízsugárral megszüntették. 27-én közel hat hektáron égett a nádas Nagykanizsa külterületén, a Miklósfai-halastavak közelében. A tűz átterjedt egy fás területre, ahol fatuskók izzottak. A helyszínre a nagykanizsai, a zalakarosi és a letenyei hivatásos tűzoltókat, továbbá a gelsei és a murakeresztúri önkéntes tűzoltókat riasztották, akik puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal megfékezték a lángokat.

Március 6-án két komolyabb tűzeset is történt a megyében. A hajnali órákban teljes terjedelmében égett egy 75 négyzetméteres családi ház tetőszerkezete Türjén, a Dózsa utcában. A helyszínre a zalaszentgróti önkormányzati és a zalaegerszegi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az áramtalanítás után négy vízsugárral megfékezték a lángokat. Kiérkezésük előtt a tűz a családi házhoz épített melléképületre is átterjedt, ahol egy gázpalack felrobbant, aminek következtében az épület tetőszerkezete és a födém megrongálódott. A rajok a családi házból egy másik gázpalackot kihoztak, amit visszahűtötték, továbbá az omlásveszélyes részeket lebontották. Az esti órákban pedig tűz keletkezett egy üzem karbantartó műhelyében Zalaegerszegen, a Wlassics Gyula utcában. A helyszínre a zalaegerszegi, a pacsai és a körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az oltási munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végezték. A rajok légzésvédelem és sugárfedezet mellett behatoltak a csarnokba, és elvégezték az áramtalanítást. Ezután három vízsugárral megfékezték a lángokat, majd átszellőztették a füsttel telítődött épületet. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően a lángok nem terjedtek tovább az üzemben található berendezésekre. Egy nappal később ismét Türjén akadt dolga a lánglovagoknak, ahol tetőlécek és fűrészpor izzott egy negyven négyzetméteres kazánház álmennyezetében a Zsigmondháza majorban található fatelepen. A helyszínre a zalaszentgróti önkormányzati és a keszthelyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik motoros láncfűrésszel a tetőléceket megbontották, majd az izzó részeket vízsugárral eloltották. 26-án kigyulladt a nádas a Zalaszentgróthoz tartozó Zalakoppányban, a Bezerédi utcánál. A lángok a közeli lakóházakat is veszélyeztették. A helyszínre a keszthelyi és zalaegerszegi hivatásos, valamint a zalaszentgróti önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal megfékezték a lángokat. 29-én teljes terjedelmében égett egy műhelyként használt, száz négyzetméteres melléképület Pakodon, az Ady Endre utcában. A tűzoltók kiérkezéséig a lángok a közeli aljnövényzetre is átterjedtek. A zalaegerszegi hivatásos, valamint a zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók az áramtalanítás után négy vízsugárral megfékezték a lángokat. A tűz egy másik, kisebb melléképületet is érintett, melynek tetőszerkezetét a rajok megbontották, majd a gerendáknál és tetőléceknél tapasztalt izzást vízsugárral megszüntették.

Március 30-án két esemény is bekerült az országos krónikákba. Aznap délután kukoricatarló égett egy hektáron a 75-ös főút Rédics és Lenti közötti szakaszán. A helyszínre a lenti hivatásos tűzoltók vonultak, akik vízsugárral és kéziszerszámokkal megfékezték a lángokat. Az oltási munkálatok közben a tűzoltók egy eszméletlen embert találtak, akinek életét már nem lehetett megmenteni. Aznap késő délután pedig nyolc hektáron erdő, aljnövényzet és elszáradt farönkök égtek Várvölgy külterületén. A helyszínre a keszthelyi, a zalaegerszegi, az ajkai, a marcali, a pacsai, a badacsonytomaji és a zalakarosi hivatásos tűzoltók, valamint a sümegi és balatongyöröki önkéntes tűzoltók vonultak. Bár az oltási munkálatokat a szeles időjárás és a terepviszonyok is nehezítették, a rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet. Az oltást közel harminc, helyi önkéntes civil is segítette kéziszerszámokkal. A helyszínre a Katasztrófavédelmi Mobil Labort is riasztották, ami folyamatos méréseket végzett, ám olyan értéket, amely a veszélyességi értékhatárt meghaladta volna, nem mértek.

Április 6-án újabb, nagy kiterjedésű tűznél akadt dolga megyénk tűzoltóinak. Közel kétszáz hektárnyi területet érintett az a nádastűz, ami a hajnali órákban keletkezett Sármellék és Fenékpuszta között. Kiérkezésig a tűz a területen fekvő, használaton kívüli vasútvonal talpfáira is átterjedt. A helyszínre nagy erőkkel vonultak a keszthelyi, a marcali, a pacsai és a zalakarosi hivatásos tűzoltók, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett megkezdték az oltást. A rajok az oltás során egy speciális mocsárjáró járművet is bevetettek. Munkájukat a lápos, nehezen megközelíthető terepviszonyok és az erős szél is nehezítette. Ennek ellenére a továbbterjedést sikerült megakadályozni, a rajok pedig puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal megfékezték a lángokat. 15-én tűz ütött ki egy családi ház egyik helyiségében Esztergályhorvátiban, a Deák Ferenc utcában. A keszthelyi és a pacsai hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat, az épületből pedig két gázpalackot is kihoztak. Ezeket, illetve a tetőszerkezetet és a födémet a rajok visszahűtötték. A tető átvizsgálása után a tűzben megrongálódott részeket eltávolították, az ingatlant pedig átszellőztették. 25-én teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres családi ház, valamint a hozzá tartozó, ugyanakkora melléképület teteje Nemesapátiban, a Fő utcán. A melléképületben még a kiérkezés előtt két gázpalack felrobbant. A helyszínre riasztott zalaegerszegi, pacsai és keszthelyi hivatásos, valamint a zalaszentiváni önkéntes tűzoltók hét vízsugárral fékezték meg a lángokat. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően a tűz a lakás helyiségeit nem érintette, ugyanakkor az épület lakhatatlanná vált.

Május 11-én kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy hetven négyzetméteres, lakatlan ház Kisgörbőn, a Hársfa utcában. Mielőtt a keszthelyi hivatásos és a zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók a helyszínre értek, a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek. A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett vízsugarakkal megfékezték a tüzet. 28-án tűz keletkezett egy egészségügyi intézményben Bázakerettyén, a Virág utcában. Egy szoba gyulladt ki, és égett teljes terjedelmében. A letenyei, a lenti, a nagykanizsai, a zalaegerszegi és a zalakarosi hivatásos, valamint a letenyei önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett eloltották a tüzet. A lángok által érintett épületrészben több mint százhúsz ember volt. Az egységek őket kísérték ki, majd átvizsgálták az épületet, amelyben senkit sem találtak. A hónap utolsó napján egy háromszáz négyzetméteres családi ház tetőszerkezete égett Esztergályhorvátiban. A pacsai, zalakarosi és keszthelyi hivatásos tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a lángokat.

A június egy szintén emlékezetes tűzesettel kezdődött. Rögtön a hónap első napján kigyulladt egy tizenkét lakásos sorház tetőszerkezete Keszthelyen, a Deák utcában. A keszthelyi tűzoltók kiérkezésekor az épület egész tetőszerkezete égett már. A sorházban a tűz időpontjában hatan tartózkodtak, közülük öten el tudták hagyni a lakásukat, egy embert azonban a tűzoltóknak kellett kimenekíteni, őt azonnal átadták a mentőknek. Összesen harminckét tűzoltó tíz technikai eszközzel vett részt az oltási munkálatokban. A sorházban lévő lakások a tűz következtében lakhatatlanná váltak. 9-én tűz keletkezett egy villanymozdonyban a zalaszentiváni vasútállomáson. A jármű alsó része gyulladt ki. A helyszínre a zalaegerszegi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd három vízsugárral eloltották a lángokat. Az egységek visszahűtötték az izzó részeket, és hőkamerával átvizsgálták a mozdonyt, de további tüzet és izzást nem találtak. Egy nappal később tűz ütött ki egy 200 négyzetméteres, L-alakú családi házban Hahóton, a Zrínyi Miklós utcában. A helyszínre a nagykanizsai, a zalaegerszegi, a pacsai hivatásos, valamint a gelsei önkéntes tűzoltók vonultak, akik a közművek leválasztása után négy vízsugárral megfékezték a lángokat. A rajok gyors beavatkozásának köszönhetően a keleti épületrészére nem terjedt át a tűz. Mivel a tetőszerkezet fele károsodott, a tűzoltók az épület veszélyessé vált részeit eltávolították. 19-én csirkenevelő telep tárolójában felhalmozott trágya égett Szepetneken, a Béke utcában. A tárolóban mintegy 3-4 méter magasan, közel 300 tonna szerves trágya volt felhalmozva. A helyszínre a nagykanizsai hivatásos tűzoltók vonultak, akik a felszíni lángokat két vízsugárral rövid idő alatt megfékezték. A tűzoltásvezető az izzó trágya átforgatása érdekében egy munkagépet is bevont az oltásba. A gép közel 130 tonna trágyát forgatott át, aminek izzását a rajok három vízsugárral szüntettek meg. 23-án teljes terjedelmében égett egy 100 négyzetméteres, műhelyként funkcionáló melléképület Rédicsen, a Sugár utcában. A lenti és a letenyei hivatásos tűzoltók kiérkezéséig az épületben tárolt PB palack szétrobbant. A rajok három vízsugárral és kéziszerszámokkal megfékezték a lángokat, de az épület megmaradt részeit a további izzó, parázsló részek oltása érdekében elbontották. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok a közeli családi házra nem terjedtek át. 26-án menet közben kigyulladt egy autóbusz Kerecsenyben, a Deák Ferenc utcában. A járművön a sofőrrel együtt hárman tartózkodtak, ők időben el tudták hagyni azt. A pacsai és a zalakarosi hivatásos, valamint a gelsei önkéntes tűzoltók kiérkezésekor a busz már teljes terjedelmében égett, a lángok pedig egy távközlési kábelt is érintettek, és a partoldalon a lekaszált fű is begyulladt. A lángoló járművet a tűzoltók három vízsugárral eloltották, a tűz a közeli lakóházat a gyors beavatkozásuknak köszönhetően nem veszélyeztette, a partoldalon keletkezett kisebb tüzet a rajok kéziszerszámokkal eloltották.

Július 15-én kigyulladt egy teherautó kabinja Szepetnek külterületén. A tűz begyújtotta a learatott és a lábonálló gabonát mintegy hat hektáron. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók három vízsugárral körülhatárolták és eloltották a tüzet. Az oltási munkák során - a tűz továbbterjedésének megakadályozása érdekében - helyi munkagépek bevonásával körbeszántatták az érintett területet. 20-án kigyullad Nagykanizsán a Dózsa György úti volt honvédségi laktanya egyik kaszárnyájának tetőszerkezete. A tűzhöz a megye három tűzoltóságáról összesen hét tűzoltógépjármű érkezett. A huszonhárom tűzoltó a lángokat egy óra alatt megfékezte. Az épületből senkit sem kellett kimenteni, és a tűz a szomszédos elhagyatott épületekre sem terjedt át. 28-án harminc hektáron égett a tarló Salomvár külterületén, a Kurtamajornál. A lángok 200 szalmabálára és fél hektárnyi erdős területre is átterjedtek. A helyszínre a zalaegerszegi, a lenti és a körmendi hivatásos tűzoltók vonultak, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 8 vízsugárral fékezték meg a lángokat. A tűzoltásvezető egy munkagépet is bevont a munkálatokba, ami a bálák széthúzásában segédkezett. A helyszínre időközben a zalalövői önkéntes tűzoltók is kiérkeztek, akik az erdősáv melletti izzó részek oltásában nyújtottak segítséget.

Augusztus elején ismét egy nagyobb beavatkozás adott munkát a zalai lánglovagoknak, amikor is 4-én tűz keletkezett egy zalakarosi, Termál utcai hotel ötödik emeleti szobájában. Mire a zalakarosi, nagykanizsai és a pacsai hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek, a szoba teljes terjedelmében égett, a tűz pedig további négy helyiséget is érintett. A tűzoltók az épületből hatvan embert menekítettek ki, majd vízsugarakkal rövid idő alatt elfojtották a lángokat. A rajok légzésvédelem mellett átvizsgálták az érintett emeleteket, de további tűzre utaló nyomot nem találtak. 7-én teljes terjedelmében égett egy 32 négyzetméteres présház Pacsán, a Derékhegyi dűlőn. Mire a városi, valamint a keszthelyi hivatásos tűzoltók kiérkeztek, a lángok egy benzinüzemű áramfejlesztőre is átterjedtek, ami megsemmisült. A tulajdonos porral oltókkal megpróbálta megfékezni a tüzet, az épületből pedig 3 gázpalackot is kihozott. Az ingatlan tetőszerkezete a padláson tárolt szénára omlott. A tűzoltórajok két vízsugárral és kéziszerszámokkal megfékezték a lángokat, a szénahalmot átforgatták és az izzó részeket is eloltották. Egy nappal később kigyulladt egy háromszáz négyzetméteres mezőgazdasági tároló Zalaszentbalázson, a Dózsa György utcában. A helyszínre a nagykanizsai, a pacsai és a zalaegerszegi hivatásos, valamint a gelsei önkéntes tűzoltókat riasztották, akik három vízsugárral fékezték meg a lángokat. A tűzoltók az épületből egy dissous-palackot is kivittek, amelyet visszahűtöttek. A tűz több mezőgazdasági gépet is érintett, egy traktor pedig teljesen kiégett. 14-én négy hektáron égett a száraz fű Zalaszántó külterületén. A lángok négy épületet is veszélyeztettek. A helyszínre a keszthelyi, a badacsonytomaji és a pacsai hivatásos tűzoltókat riasztották. Előbbi két egység a terület egy részén megfékezte a lánggal égést, és megszervezte két épület védelmét. A kiérkező pacsai rajjal kiegészülve a tűzoltók a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett négy vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet.

Szeptember 16-án bútorok és használati tárgyak égtek egy négyemeletes társasház pincéjében Zalaegerszegen, a Jókai Mór utcában. A helyszínre nagy erőkkel vonultak a megyeszékhelyi és körmendi hivatásos tűzoltók, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett légzésvédelemben behatoltak az ingatlanba, majd vízsugarakkal eloltották a tüzet. A tűzoltók az épületből hét embert és két kutyát menekítettek ki. A pincerész teljesen kiégett, a tűzoltók a füsttel telítődött lépcsőházat átszellőztették.

Október 26-án teljes terjedelmében égett egy családi ház tetőszerkezete Pethőhenyén, a Dózsa György utcában. A tűz a házhoz épített kazánházban keletkezett, és egy garázsra is átterjedt. A helyszínre a zalaegerszegi, a pacsai és a körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett öt vízsugárral és kéziszerszámokkal megfékezték a lángokat. A tűzoltók az épületből egy propánbutángáz-palackot is kihoztak, amit visszahűtöttek. 28-án teljes terjedelmében égett egy pajta Zalaapátiban, a Deák Ferenc utcában. A lángok átterjedtek egy gépkocsira is. A riasztott keszthelyi és a pacsai hivatásos tűzoltók négy vízsugárral rövid idő alatt megfékezték a tüzet. A rajok megbontották a tetőszerkezetet, de az átvizsgálás során további tűzre, izzásra utaló nyomot nem találtak. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően a lángok a szomszédos épületeket nem érintették.

Novemberben három ember vesztette életét lakástűzben Zala megyében, sorrendben Belsősárdon, Hévízen és Zalakaroson. 15-én kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy kétezer négyzetméteres üzem ötven négyzetméteres fűrészportárolója Kemendolláron, a Kossuth Lajos utcában. A tűz egy esztergagépet is érintett. A zalaegerszegi hivatásos és a kemendollári önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett négy vízsugárral megfékezték a tüzet. A rajok átforgatták a fűrészport, majd megbontották és visszahűtötték az épület tetőszerkezetét. 17-én pedig teljes terjedelmében égett egy 100 négyzetméteres, pajtaként funkcionáló melléképület Kerecsenyben, a Deák Ferenc utcában. A helyszínre a pacsai, a zalakarosi és a nagykanizsai hivatásos, valamint a gelsei önkéntes tűzoltók érkeztek ki, akik a pajtában lévő állatokat kimenekítették, majd három vízsugárral megfékezték a lángokat. A rajok egy munkagép segítségével az izzó törmeléket átforgatták és eloltották.

December 19-én kigyulladt, és teljes terjedelmében leégett egy huszonöt négyzetméteres faház Zalaegerszegen, az Akácfa utcában. A tűz egy az épület mellett lévő műhelykocsit is érintett, az ingatlanban kiérkezésig egy propánbutángáz-palack felrobbant. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. 20-án kigyulladt egy családi ház Fityeházon, a Kossuth Lajos úton. Mintegy százötven négyzetméteren égett a zsindellyel borított tetőszerkezet, és másfél négyzetméteren a födém is beszakadt. A tűzesethez a nagykanizsai hivatásos és a murakeresztúri önkéntes tűzoltókat riasztották, akik négy vízsugárral megfékezték a lángokat. A rajok gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz a közeli melléképületre nem terjedt át.

Az év utolsó jelentősebb tűzesete december 31-én, öt perccel 2022 előtt történt, amikor is teljes terjedelmében égett egy 30 négyzetméteres melléképület tetőszerkezete Lovásziban, a Kutfej utcában. Az ingatlanban hulladékot és tűzifát tároltak. A lenti és a letenyei hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal megfékezték a lángokat, az épületből pedig kihozták az égő anyagokat, amiket eloltottak. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően a tűz a közeli garázsra nem terjedt át.