A dévaványai férfi 24 évesen, 2014-ben létesített élettársi kapcsolatot párjával, akivel Gutorföldén éltek, és az évek során három gyermekük született. Viszonyuk hamar megromlott, amiben közrejátszott, hogy a férfi féltékenykedett, kerülte a munkát, és emiatt anyagi nehézségeik is támadtak. Ezen mind gyakrabban kerekedett közöttük vita, veszekedés, amiben a férfi szavai nyomatékosítására már bántalmazta is élete párját. A vádirat szerint 2017-től rendszeresen került sor arra, hogy férfi a veszekedések során bántalmazta a nőt, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozva neki. Ezekből néhány a vádiratba is bekerült. Az egyik vita alkalmával, 2018. július 17-én a férfi az asszony arcába ütött, a szeme alatt bevérzést okozva ezzel. Egy hónappal később a nő az újabb bántalmazásban a combján sérült meg, rá két héttel, szeptember 4-én pedig megint verést szenvedett el, ekkor is a szeme alatt és a combján szerzett zúzott sebeket. Hosszabb, nyugalmasnak mondható időszak következett, ám 2020. május 2-án éjszaka a férfi rátámadt az asszonyra és órákon át verte. Az ütésektől bevérzett arcú nő ez után segítséget kért a területi védőnőtől, majd otthonukból elmenekült gyermekeivel. Lakhatásukat azonban nem tudta megoldani, ezért pár nappal később az egerszegi gyermekotthonba vitte őket, ahol krízisellátásba kerültek. Itteni elhelyezésükről május 8-án született gyámhivatali határozat, a nő másnap visszaköltözött a gutorföldi házba, ahová nem sokkal később visszatért párja is, aki ígéretet tett a megváltozására. Erre tekintettel az asszony megbocsátott, és a párja ellen a távoltartása érdekében a bíróságon indított eljárás is megszüntette. Túl sok változás azonban nem történt, nem szűntek meg a konfliktusok, hol az asszony költözött el, hol a párja, de végleg nem szakítottak. Ezért eshetett meg, hogy 2020. július 22-én újabb vita kerekedett közöttük, ennek hevében a férfi derékszíjjal ütötte meg párját, aztán fojtogatta, a haját húzta. A nő testén zúzódások, bevérzések árulkodtak az összecsapásról, de ennek ellenére másnap együtt indultak vonattal Zalaegerszegre ügyeket intézni. Már útközben a férfi szidalmazta az asszonyt, majd a városba érve az utcákat járva többször megütötte, lökdöste és folytatta a veszekedést. A férfi ezzel olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsított, amely alkalmas volt arra, hogy az utcán tartózkodókban is megbotránkozást, riadalmat keltsen. Végül a több sérülést elszenvedett nő bemenekült egy orvosi rendelőbe, és telefonon rendőri segítséget kért.



A vádiratban szereplő utolsó eset 2020. augusztus 17-én történet, Ekkor a féltékenykedő férfi függönykarnissal, nadrágszíjjal ütlegelte az asszonyt testszerte.



A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közlése szerint a férfi ellen Zalaegerszegi Járási Ügyészség kapcsolati erőszak bűntette miatt emelt vádat.