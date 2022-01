Ebben született döntés pénteken; a bűnismétlés veszélyére tekintettel a kanizsai járási ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, amit az egerszegi járásbíróság nyomozási bírója 30 napra el is rendelt. Az előzményeket dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője ismertette. Eszerint a bűncselekmények elkövetését tagadó 53 éves, büntetett előéletű, többszörös visszaesőnek minősülő férfi lopás bűntette miatt kapott börtönbüntetéséből 2021. február 4-én szabadult. Megélhetését biztosító törvényes jövedelemmel nem rendelkezik, alappal feltehető, hogy vagyon elleni bűncselekményekből tartja fenn magát. Most azzal gyanúsítják, hogy 2021. szeptember elején Tótszentmártonban egy nyitott műhelyt keresett fel, és láncfűrészt, hegesztőtrafót, szivattyút, rézidomokat lopott el, ezzel 300 ezer forint kárt okozott. Felbukkant a faluban 13-ára virradóan is. Akkor garázsba tört be, és onnan is különböző gépeket, használati tárgyakat lopott el, kétmillió forint értékű zsákmánnyal távozott. Megalapozott gyanút fogalmaztak meg vele szemben az október 29-i történések kapcsán is. Megint Tótszentmártont kereste fel, négy portán fordult meg. Garázsokba tört be, láncfűrészeket, rézszerelvényeket, sarokcsiszolót, ütvefúrót vett magához, sőt az egyik udvarról Simson segédmotor-kerékpárt és felújításra előkészített motorblokkját vitte el. Azon a napon félmillió forintnál több kárt okozott.