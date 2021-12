Gyakorlata van benne, már áprilisban, az oltási akciók kezdetekor is első szóra elvállalta a szolgálatot az oltópontokon. A koronavírus okozta veszélyhelyzetben más módon is helytállt, az első hullám idején a "Segít a város" mozgalomban közel négy hónapon át vásárolt, intézett ügyeket az idős zalaegerszegiek kérésére. Pedig jócskán akad dolga az egyesület polgárőreinek odahaza, a bazitai városrészben is, hiszen védőszárnyaik alá tartozik Kökényesmindszent, a külterületekről - Magasbükk, Öregbükk, Kisbükdűlő, Újavas - nem is beszélve. Mégis gyakran találkozhatnak a bazitai polgárőrelnökkel a "belvárosiak" is, sőt, a megyebelieknek is van rá esélyük.

Az idei év 254 munkanapból áll, ami 8 órás munkaidő esetén 2032 ledolgozott órát jelent. Első olvasatra hihetetlennek tűnik, ha nem ismerném Szabó Márton Ferenc polgárőri aktivitását, el sem hinném: december elején már a 240. szolgálatnál tartott, ami alatt több, mint 1100 órát áldozott szabadidejéből polgártársai nyugalma, békéje biztosítására. Úgy számolja: idén is meglesz a tavalyi 1300 óra. (Egy kisebb egyesület teljesít ennyi szolgálatot.) A hivatalos havi átlagos munkaidő 174 óra, az év zalai polgárőre havonta 25 szolgálat során 120 órán át állt a vártán, summa summarum: a letöltött 8 órai munkája után még egy fél műszakot mint polgárőr is teljesített, persze úgy, hogy a hétvégék és az ünnepnapok sem maradt ki a sorból.

- Szinte napi a kapcsolatunk Donáczy Dezsővel, a Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület elnökével, a zalaegerszegi járási koordinátorral, akivel gyakran ellátunk közös zalaegerszegi szolgálatokat. Iskolakezdéskor például egész szeptemberben reggel és délután a tanintézmények előtti gyalogátkelőhelyeknél vigyázunk a diákok, a szülők, a pedagógusok testi épségére. A balesetmentes közlekedés különben is a szívügyünk, rendszeresen viszszük a megyei szövetség mobil KRESZ-parkját a gyermek- és ifjúsági táborokba, iskolai rendezvényekre. Részt veszek a közúti sportversenyek, a Tour de Hongrie, Tour de Zalakaros, triatlonok útvonalának biztosításában, a közlekedési vetélkedők lebonyolításában is. A Petőfi-iskola karbantartójaként dolgozom, és szabadidőmben is szívesen vagyok gyerekek között, örömmel vállalom az iskolai események, ünnepségek, sportrendezvények, kosárés focimeccsek biztosítását is - sorolta az év polgárőre, hozzátéve, hogy nemcsak bazitainak, hanem zalaegerszeginek is tartja magát.

Pedig nem a szülővárosa. Balassagyarmatról 11 éves korában költözött édesapjához a zalai megyeszékhelyre, ott járta ki az iskoláit, a híres Petőfi-laktanyában töltötte ki a katonaidejét, s Zalaegerszegen alapított családot. S ha már itt tartunk: a teljes Szabó család: a feleség és a két már felnőtt fiú, sőt a meny is polgárőr. Így aztán Szabóéknál a közösségért végzett önzetlen munka a vacsoraasztalnál is téma. Főleg, hogy a családfőnek, saját bevallása szerint, a hobbija is a polgárőrség. - Polgárőrként a 20 fős egyesületünk tagságára vagyok a legbüszkébb. Csapatunk zömmel olyan emberekből áll, akik a nyolc órai munka után még ledolgoznak egy műszakot a ház körüli gazdaságban, s utána polgárőri feladatokat is vállalnak. Egyik külföldön dolgozó társunk például alig, hogy hazaér, már szól is, hogy itthon van, tud szolgálatot vállalni. Az is jólesett, amikor egy idős asszony, akinek adományt vittünk, azt mondta: ha nem látta, volna "azt a bajszos polgárőrt", nem engedte volna be a csapatot. Jól ismernek a környéken, hiszen gyakran láthatnak polgárőr feleségemmel az utcákat róni, segíteni az idős embereknek, a veszélyhelyzetben például 25 rászoruló nyugdíjast támogattunk rendszeresen.

Amúgy a kitüntetéseire is büszke lehet az év polgárőre: a dicsérő és elismerő oklevelek garmadája mellett megkapta a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát és a Szent Lászlóérmet is.