A történtek részleteit ismertetve dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője közölte, miszerint a 19 éves orosztonyi férfi ez év július 17-én, szombaton este nyolc óra körül Keszthelyen, a Schwarz Dávid utcában és a környező utcákban kiabált, az utcán parkoló autókat rugdosta. Viselkedésében minden bizonnyal közrejátszott erősen ittas állapota is. Dühöngésére felfigyelt egy arra sétáló férfi, aki utána kiáltott, megállásra szólította fel, mondván, hívja a rendőröket. A fiatalember azonban elfutott előle, közben rátámadt egy Mazda típusú gépkocsira, a bal hátsó sárvédőjére ököllel ráütött, de az autó ettől nem rongálódott meg. A dühöngő részeg továbbfutott, és Schwarz Dávid u. 77. szám alatti épületnél egy lakás bejárati ajtaján az ablakot ököllel beütötte, 181 ezer forint kárt okozva ezzel. Ráadásul az üveg elvágta a kezét, és annyira erősen vérzett, hogy még a ház fala is beszennyeződött tőle. Ez sem fékezte meg azonban, mert továbbfutott a Csapás út irányában, közben azt kiabálta, hogy meg akarják ölni. Megállította az úton autókat, többnek neki is futott, de végül az őt követő férfi utolérte és megfogta, majd a rendőrök kiérkezéséig szorította az részeg fiatalember erősen vérző kezét.

A férfi kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy az utcán tartózkodó, arra közlekedő személyekben megbotránkozást, riadalmat váltson ki, fogalmazott a vádirat. A történtekre tekintettel a Keszthelyi Járási Ügyészség garázdaság és rongálás vétsége miatt emelt vádat az orosztonyi fiatal férfi ellen.

