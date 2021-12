A sofőrrel szemben alkalmazott alkoholteszter valóban pozitív értéket jelzett, emellett az intézkedés során kiderült, hogy járművezetésre egyéb okból is alkalmatlan állapotban volt, ugyanis jobb lába térdig be volt gipszelve. A intézkedő rendőrök megállapították azt is, hogy a férfi ráadásul vezetői engedéllyel sem rendelkezik – közölte a police.hu.

A sofőrt további mintavétel céljából a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságra előállították, majd a mérési eredmények alapján járművezetés ittas állapotban vétség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat átadták az illetékes ügyészségnek.

A gépjármű tulajdonosát, egy 55 éves helyi nőt, aki utasként foglalt helyet, és a közös italozást követően átengedte a vezetést az alkoholos befolyásoltság alatt álló férfinak, a rendőrök járművezetés tiltott átengedés vétségének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

