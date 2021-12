A történteket ismertetve dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője közölte, hogy a zalaegerszegi férfit tavaly, 28 éves korában már elítélték Badacsonytördemicen, Hegymagason elkövetett lopások miatt, ez év augusztusában hasonlók miatt Fonyódon mondták ki bűnösségét. A most vádiratba foglalt lopásokat tavaly követte el, a “bevetésekre” sofőrrel fuvaroztatta magát, mert sorozatos szabályszegései miatt 18 büntetőpontot gyűjtött össze és jogosítványát bevonták.

A fiatal férfi gyorsan mérte fel a kínálkozó lehetőséget, és élt is velük. Tavaly február 28-án délután Vonyarcvashegyen egy idős nő otthonába toppant be, magát vöröskeresztes munkatársnak adta ki és felajánlotta segítségét a ház körüli munkák elvégzésében. Az idős nő nem tudott dönteni, ezért a férfi távozott, ám pár perc múlva visszament, és ekkor már nem volt a szobájában az asszony, így magához tudta venni 40 ezer forintot rejtő pénztárcáját, sőt még a fehérneműs fiókban tárolt félmillió forintjára is rálelt. Közben az idős nő visszatért, de a hívatlan látogatója nem jöttt zavarba, azt mondta, elfelejtette felírni a telefonszámát, csak ezért jött vissza. Ezután névvel, telefonszámmal hátrahagyott egy cédulát. Más alkalommal Nemesbükön próbálkozott egy idős embernél, aki felfigyelt a besurranó tolvaj keltette zajra. A tetten ért férfi azzal vágta ki magát, hogy azt mondta, ő hordta korábban az ebédet, csak biztos nem ismeri meg, majd zsákmány nélkül távozott.

Máskor is megesett, hogy rajtakapták. Gyenesdiáson egy Petőfi utcai házba surrant be, kutatott a földszinti szobában, és amikor a nyitott szekrény előtt meglátták a háziak, annyit mondott nekik: Attilát keresi, majd távozott. Nem tartóztatták fel, csak később vették észre, hogy eltűnt több, közel negyedmillió forintot érő ékszerük. Cserszegtomajon egy pálinkafőzőben próbálkozott, kóstolás ürügyével ment be, majd telefonálást színlelve kilépett, átment a közeli házba és kutani kezdett az irodai részben. Kis idő elteltével a tulajdonos a nyomába eredt, meghallotta a kutatás zaját és kiabált a vendége után, aki az emeletről jött le, zsebeit kifordítva mutatta, nincs nála semmi. Aztán annyit mondott, azért maradt el, mert a szép házát akarta lefényképezni; innen zsákmány nélkül távozott.

Augusztusban újra felbukkant Vonyarcvashegyen, akkor egy Rákóczi utcai házba tért be és innen magával vitt egy pénztárcát, de csak iratok voltak benne. Abban a hónapban megfordult Gyenesdiáson is, egy Darnay utcai szálláshelyre surrant be és a társalgóban két pénztárcát vett magához. Ekkor 130 ezer forintot meghaladó készpénzhez jutott, no meg bankkártyához PIN-kóddal. Ez utóbbit felhasználva ismeretlenül maradt bűntársa pár óra alatt 1,2 millió forintot vett fel. Szeptember 13-án délután a fiatal férfi társával Hévízre fuvaroztatta magát Egy Arany János utcai, felújítás alatti házba surrantak be, kihasználva, hogy a tulajdonos az ingatlan távolabbi részében dolgozik. Az egyik szobában pár ezer forintot és bankkártyát rejtő pénztárcát vettek magukhoz. Távozásukkor találkoztak az orosz tulajdonossal, akinek egyikük a szemétkupacra mutatott és lapátolást imitált mozdulataival, mintha emiatt érkeztek volna a házhoz. Ezt követően Gyenesdiásra mentek, ahol egy Tulipán utcai üdülőbe surrant be az egerszegi férfi. Épp zajlott a vacsora, így a szobák őrizetlenül maradtak, ezt használta ki a tolvaj és négy vendég pénztárcáját lopta el, okozva ezzel 33 ezer forint kárt.

A fiatal férfi ellen az egerszegi járási ügyészség lopás és más bűncselekmények miatt emelt vádat.