A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba által ismertetett történet szerint a 26 éves keszthelyi férfi csekély mennyiségű kábítószert szerzett be saját használatra, és el is fogyasztotta. Ez ki is derült, amikor 2021. február 23-án este érvényes vezetői engedély nélkül vezetett egy osztrák felségjelzésű gépjárművet Keszthelyen, a Tapolcai úton, és a rendőrök megállították ellenőrzésre. A férfinél a vizsgálat amfetamin és marihuána fogyasztását mutatta ki, ezek kábítószernek minősülnek. A Keszthelyi Járási Ügyészség járművezetés bódult állapotban, valamint kábítószer birtoklás vétsége miatt emelt ellene vádat.



Szintén a keszthelyi ügyészség emelt vádat egy 61 éves keszthelyi férfi ellen,akit a járásbíróság 2017-ben majd 2021-ben is ittas járművezetés vétsége miatt 1-1 évi időtartamra eltiltotta valamennyi járműkategóriára vonatkozóan a közúti járművezetéstől. A férfi ennek ellenére volán mögé ült, Ford típusú tehergépkocsiját 2021. november 15-én délután kettő óra tájt Keszthely belterületén, a Zsidi út elején állították meg a rendőrök ellenőrzésre. Az ügyészség járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntette miatt emelt vádat ellene.