December 24-én akadt a legtöbb dolga a megye lánglovagjainak. A hajnali órákban felhalmozott ruhák gyulladtak meg egy tüzelőberendezés és a hozzá kapcsolódó kémény közelében Iklódbördőcén, egy Rózsa utcai családi házban. A lenti hivatásos tűzoltók kiérkezéséig a tulajdonos a lánggal égést megszüntette. A raj a még izzó részeket eloltotta, a lakásból pedig eltávolította a ruhákat. Kora reggel egy fa dőlt az úttestre Zalaszentgrót közelében, amit a helyi önkormányzati tűzoltók eltávolították, míg a délután folyamán betegmozgatáshoz kérték a keszthelyi hivatásos tűzoltók technikai segítségét a mentősök Cserszegtomajon, egy Akácfa utcai családi háznál. A raj az idős beteget a ház második emeletéről létraszer segítségével lehozta, majd a mentőautóba segítette.

December 25-én Nagykanizsán gyulladt ki egy hat négyzetméteres melléképület. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, az épületből pedig két felrobbant gázpalackot hoztak ki.

December 26-án a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók távolítottak el egy kidőlt fát a Dombtető utcában, míg a lenti hivatásos tűzoltókat kéménytűzhöz riasztották Novára. A tűzoltók gyors beavatkozásainak köszönhetően egyik alkalommal sem történt nagyobb baj egyik helyszínen sem, a három nap alatt senki sem sérült meg.

Általános jelenség, hogy a két ünnep között sokan töltik idejüket otthonaikban. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság továbbra is felhívja a lakosság figyelmét, hogy kiemelten ügyeljenek ingatlanjaikban, hiszen a lakástüzek veszélye nem múlt el! A karácsonyfák elkezdenek száradni, így könnyen meggyulladhatnak, ha nem figyelünk oda! Ajánlatos a fenyőket 1,5 méterre a fűtőtestektől elhelyezni, de a legjobb, ha egy méteres körben semmi sincs a fa közelében. Bármilyen szép is a karácsonyfa, bármilyen soha ne tegyünk rá égő gyertyát, vagy csillagszórót. A november végén kivágott karácsonyfa a fűtött lakásban már annyira kiszáradt, hogy pillanatok alatt képes meggyulladni. Ha a karácsonyfa alján meggyullad egy ág, nem kell hozzá egy perc és már a csúcsdísz is lángolni fog.

Amennyiben teljes biztonságban akarjuk tudni magunkat, akkor szerezzünk be egy füstérzékelőt! Ez az eszköz hangos akusztikus jellel, idejekorán felhívja az otthon tartózkodók figyelmét a bajra! Az életmentő készülék mellé egy szén-monoxid-érzékelő is erősen ajánlott, hiszen az ünnepeket megelőzően Zalaegerszegen életet mentett a készülék egy Jókai Mór utcai társasházban!

Továbbra is kiemelt figyelemmel legyünk a konyhai tevékenységünk során, soha ne hagyjuk magára a készülő ételt! Emellett fényfüzéreink állapotát is naponta ellenőrizzük, ha valami problémát észlelünk, ne használjuk!

Baj esetén pedig a 112-es segélyhívó számot tárcsázzuk, és kérjük a tűzoltók segítségét!

