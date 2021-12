A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közölte, a zalaegerszegi járási ügyészség indítványozta a 16 éves, Zajkon élő fiú, és a 15. életévét még be nem töltött, Lentiben élő társának a letartóztatását. Az egerszegi járásbíróság nyomozási bírója az idősebb kamasz esetében ezt el is rendelte egy hónap időtartamra, míg társára bűnügyi felügyeletet rendelt el, azaz Lenti közigazgatási területét nem hagyhatja el az elkövetkezendő négy hónapban, és azt is megtiltja számára, hogy este hét és reggel hét óra között közterületen tartózkodjon.