Érdemes tudni, hogy a tűzoltók a riasztást követően 120 másodpercen belül elindulnak a kárhelyszínre, és a házakat, melléképületeket érintő tűzesetek, valamint a műszaki mentést igénylő beavatkozások során minden másodperc számít! A szűk hegyi utakon azonban – a külső hátráltató tényezők és nem várt akadályok miatt – egy 10 perces vonulás akár 12-15 perce is kitolódhat, amin akár emberi élet is múlhat! Továbbá a tűzoltási munkák késlekedése miatt egy szoba, tároló helyett az egész házat elemésztheti a tűz és így a komplett otthon megsemmisülhet! Azért, hogy adott esetben a tűzoltói segítség időben megérkezzen, a lakosság is sokat tehet.