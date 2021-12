Az idős hölgy a rendőröknek elmondta, hogy aznap délelőtt telefonhívást kapott, egy férfi magát védőügyvédnek kiadva arról értesítette, hogy fia közlekedési balesetet okozott amiben többen is megsérültek és börtönbe kerül, hacsak nem fizetik ki számára az óvadékot, továbbá arra kérte, hogy környezetében senkinek se szóljon, senkit se hívjon. A gyanútlan áldozat a megtakarított pénzét el is utalta, majd egy ismerősétől is kért kölcsönt, amit szintén el is utalt volna a csalóknak, azonban az ügyintézés során a banki alkalmazottaknak gyanússá váltak a körülmények, aminek köszönhetően az összeg nem került a csalók kezére – írja a police.hu.