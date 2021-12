A seb erősen vérezni kezdett, ezért a pár a megyei kórházhoz ment, ahová megérkeztek a férfi időközben telefonon értesített hozzátartozói is. Nekik azonban a sérült nem a valós történetről számolt be, mert szégyellte volna, ha meg tudják, hogy saját magát szúrta meg, és emiatt „puhánynak, köcsögnek” tartják. Ezért megbeszélte szeretőjével is, hogy a rendőrségi kihallgatásakor is az általa kitalálta történetet mondja el, e szerint a Vizslaparkban ismeretlenek támadtak rájuk, és ekkor egyikük megszúrta őt.