Időjárás
1 órája
Rossz hír a hétfőre: esőt ígér az előrejelzés Zalába
Búcsúzzunk el a kellemes időtől.
A köpönyeg előrejelzése szerint, Nyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé ered el az eső. Estefelé nyugaton aztán csökkeni kezd a felhőzet. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél. 10 és 15 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
