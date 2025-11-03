november 3., hétfő

Rossz hír a hétfőre: esőt ígér az előrejelzés Zalába

Búcsúzzunk el a kellemes időtől.

A köpönyeg előrejelzése szerint, Nyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé ered el az eső. Estefelé nyugaton aztán csökkeni kezd a felhőzet. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél. 10 és 15 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
