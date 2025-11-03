A napsütéses hétvége után hétfőre riasztást adtak ki – Zalaegerszeget sem kíméli az időjárás

Vasárnap este és hétfőn hajnalban a Dunántúlon beborul az ég. Milyen idő lesz holnap? Zalaegerszegen is többfelé várható eső, zápor. A holnapi időjárás hónaphoz képest melegebb lesz, hajnalban 10 fok körül alakul a hőmérséklet, 8-9 óra körül még várható eső, majd a felhős, borult délelőttöt követően, délután néhány órára már kisüthet a nap. Az este és az éjszaka derültnek ígérkezik, viszont egyre hidegebb lesz, 5 fok várható éjszaka. Zalaegerszegen a maximum hőmérséklet az előrejelzés szerint 14 fok lesz. A délnyugati szél északnyugatira fordul, és megerősödik.

Milyen idő lesz holnap? Az előrejelzések szerint eső lesz Zalában

Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

Milyen idő lesz holnap? - Riasztást is kiadtak

A HungaroMet előrejelzése szerint Zala vármegyére elsőfokú riasztás van érvényben hétfőre eső miatt, 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

Kedden derült, napos idő várható, csapadékra nem számíthatunk.

Milyen idő lesz holnap? Hétfőn az időjárás Zalaegerszegen borult, esős lesz, nagyobb mennyiségű csapadék eshet. Délutánra, estére a felhőzet és a csapadékzóna elhúzódik, napos időre van kilátás.