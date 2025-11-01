1 órája
Milyen idő lesz vasárnap Zalában? Hogyan készüljünk a temetők látogatásakor?
Pénteken már elkezdődött a temetők látogatása. Mire készüljünk vasárnap? Sokan kíváncsiak lehetnek, milyen idő lesz holnap Zala vármegyében?
Őszies, ám nagyon kellemes idő várható.
Forrás: Zaol.hu
Fotó: Török Gabriella
Szombaton napközben kellemes az időjárás, napos-fátyolfelhős időben látogathatjuk a temetőket, több mint 20 Celsius fokot mutat a hőmérő, s a szél is elviselhető. A koponyeg.hu portál előrejelzése szerint vasárnap északon pára képződhet. De milyen idő lesz holnap Zalában?
Milyen idő lesz holnap Zalában?
Vasárnap országszerte, így Zalában is csupán fátyolfelhőkre számíthatunk. Zalában déltől valódi napsütésre van kilátás. A szelet nem kerülhetjük el napközben, többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél továbbra is. Kora reggel 1-13 Celsius fok lesz a hőmérséklet, napközben 18-23 Celsius fok várható.
Vasárnap aztán késő este érkezhet csapadék Észak-Nyugat felől. Jelenleg nincs érvényben riasztás, ezekben napokban kellemes időjárásra számíthatunk.
Persze, bár nincs köze az időjáráshoz, de a temetők látogatásakor a forgalomra is figyeljünk!
