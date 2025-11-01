november 1., szombat

Milyen idő lesz vasárnap Zalában? Hogyan készüljünk a temetők látogatásakor?

Címkék#fátyolfelhős#időjárás#szél

Pénteken már elkezdődött a temetők látogatása. Mire készüljünk vasárnap? Sokan kíváncsiak lehetnek, milyen idő lesz holnap Zala vármegyében?

Zaol.hu
Milyen idő lesz vasárnap Zalában? Hogyan készüljünk a temetők látogatásakor?

Őszies, ám nagyon kellemes idő várható.

Forrás: Zaol.hu

Fotó: Török Gabriella

Szombaton napközben kellemes az időjárás, napos-fátyolfelhős időben látogathatjuk a temetőket, több mint 20 Celsius fokot mutat a hőmérő, s a szél is elviselhető. A koponyeg.hu portál előrejelzése szerint vasárnap északon pára képződhet. De milyen idő lesz holnap Zalában?

milyen idő lesz holnap Zalában?
Milyen idő lesz holnap Zalában? Valószínűleg kellemes, s nem csak a temetőkbe, hanem akár kirándulni is indulhatunk. 
Fotó: Török Gabriella / Forrás:  zaol.hu

Milyen idő lesz holnap Zalában?

Vasárnap országszerte, így Zalában is csupán fátyolfelhőkre számíthatunk. Zalában déltől valódi napsütésre van kilátás. A szelet nem kerülhetjük el napközben, többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél továbbra is. Kora reggel 1-13 Celsius fok lesz a hőmérséklet, napközben 18-23 Celsius fok várható.

 Vasárnap aztán késő este érkezhet csapadék Észak-Nyugat felől. Jelenleg nincs érvényben riasztás, ezekben napokban kellemes időjárásra számíthatunk.

Persze, bár nincs köze az időjáráshoz, de a temetők látogatásakor a forgalomra is figyeljünk!  

Aranyló színekbe öltözött a Gébárti-tó és környéke

Fotók: Zaol.hu

 

