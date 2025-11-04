Előrejelzés
1 órája
Kellemes őszi időnk lehet kedden
Illusztráció
Fotó: Szakony Attila
A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden a reggeli ködfoltok feloszlását követően nyugaton több órára kisüt a nap, míg keleten időnként felhők takarhatják az eget. A Tiszántúlon helyenként előfordulhat gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 14 fokot.
Olvasta már?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre