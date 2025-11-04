november 4., kedd

Kellemes őszi időnk lehet kedden

Kellemes őszi időnk lehet kedden

Illusztráció

Fotó: Szakony Attila

A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden a reggeli ködfoltok feloszlását követően nyugaton több órára kisüt a nap, míg keleten időnként felhők takarhatják az eget. A Tiszántúlon helyenként előfordulhat gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 14 fokot.

