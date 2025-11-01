Időjárás
1 órája
Szokatlanul meleg lesz mindenszentek napján
Fotó: Szakony Attila
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint mindenszentek napján, azaz szombaton legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak. Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot.
11 órája
Ez a klinika ingyenes parkolást kínál mindenszentekre, ráadásul a temető mellett!
