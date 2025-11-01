november 1., szombat

1 órája

Ilyen időre számíthatnak ma a temetőket látogatók

Korosa Titanilla
Ilyen időre számíthatnak ma a temetőket látogatók

Mindenszentek napján napos, kellemes arcát mutatja az időjárás

Fotó: Illiusztráció / Szakony Attila

Az időjárás nem tükrözi ma, hogy november 1-je van. Mindenszentek napján nyugodt, napos idővel nyit a november, szokatlanul meleg lesz az előrejelzés szerint. Szombaton csapadék nem várható. A délies irányú szél az Észak-Dunántúlon többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között várható, de északkeleten néhol ennél hűvösebb is lehet. Késő estére jobbára 7 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Hétfőig alig változik az időjárás

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap, halottak napján már északon, északnyugaton, hétfőre virradóan pedig sokfelé valószínű eső, zápor.

Ma, mindenszentek napján sokan indulnak el a temetőkbe halottaikra emlékezni. Az utakon közlekedők számítsanak nagyobb forgalomra, a temetők környékén megváltozott forgalmi rendre, illetve a nyugodt emlékezés jegyében figyeljenek oda környezetükre is. 

 

