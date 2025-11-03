37 perce
Holnap nem kell az esernyő, mutatjuk, milyen idő lesz
Vasárnap estétől hétfő reggelig jócskán kijutott nekünk a csapadékból, ami egyébként nem baj, hiszen az október kifejezetten száraz hónap volt. Holnap viszont nem kell az esernyő, mutatjuk, hogy milyen időjárás várható.
A Mura ősszel. Igazán barátságos lesz az időjárás holnap.
Fotó: Szakony Attila
Reggel ködfoltok nehezítik a közlekedést, vezessünk óvatosan! A hajnali, reggeli órákban hűvös lesz, 3 fok körül alakul a hőmérséklet, ez nem kedvez a kopásos ízületi panaszokkal élő betegeknek. Front viszont nem lesz felettünk, ebből a szempontból megkegyelmez nekünk az időjárás.
Milyen idő lesz holnap napközben?
A ködfoltok feloszlása után az ország nyugati részén, így Zalában is kellemes őszi időjárás várható, több órára kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet megközelíti a 14 fokot. Említésre méltó csapadék nem várható, volt benne részünk most bőven. Gyenge marad a nyugati, délnyugati szél. Estére 6 Celsius-fok körülire hűl le a levegő.
Veszélyjelzést nem adtak ki Magyarország területére kedd éjfélig, írja a HungaroMet.
Összességében kellemes őszi idő lesz, aki teheti, használja ki egy kis sétára, tartózkodjon minél többet a szabad levegőn.