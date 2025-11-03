november 3., hétfő

Holnap nem kell az esernyő, mutatjuk, milyen idő lesz

Vasárnap estétől hétfő reggelig jócskán kijutott nekünk a csapadékból, ami egyébként nem baj, hiszen az október kifejezetten száraz hónap volt. Holnap viszont nem kell az esernyő, mutatjuk, hogy milyen időjárás várható.

Holnap nem kell az esernyő, mutatjuk, milyen idő lesz

Reggel ködfoltok nehezítik a közlekedést, vezessünk óvatosan! A hajnali, reggeli órákban hűvös lesz, 3 fok körül alakul a hőmérséklet, ez nem kedvez a kopásos ízületi panaszokkal élő betegeknek. Front viszont nem lesz felettünk, ebből a szempontból megkegyelmez nekünk az időjárás.

Milyen idő lesz holnap napközben? 

A ködfoltok feloszlása után az ország nyugati részén, így Zalában is kellemes őszi időjárás várható, több órára kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet megközelíti a 14 fokot. Említésre méltó csapadék nem várható, volt benne részünk most bőven. Gyenge marad a nyugati, délnyugati szél. Estére 6 Celsius-fok körülire hűl le a levegő.

Veszélyjelzést nem adtak ki Magyarország területére kedd éjfélig, írja a HungaroMet.

Összességében kellemes őszi idő lesz, aki teheti, használja ki egy kis sétára, tartózkodjon minél többet a szabad levegőn.

 

 

