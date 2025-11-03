Holnap nem kell az esernyő, mutatjuk, milyen idő lesz

Reggel ködfoltok nehezítik a közlekedést, vezessünk óvatosan! A hajnali, reggeli órákban hűvös lesz, 3 fok körül alakul a hőmérséklet, ez nem kedvez a kopásos ízületi panaszokkal élő betegeknek. Front viszont nem lesz felettünk, ebből a szempontból megkegyelmez nekünk az időjárás.

Ma reggel ez a látvány fogadott bennünket, holnap sokkal kellemesebb arcát mutatja az időjárás.

Fotó: Szabó Judit

Milyen idő lesz holnap napközben?

A ködfoltok feloszlása után az ország nyugati részén, így Zalában is kellemes őszi időjárás várható, több órára kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet megközelíti a 14 fokot. Említésre méltó csapadék nem várható, volt benne részünk most bőven. Gyenge marad a nyugati, délnyugati szél. Estére 6 Celsius-fok körülire hűl le a levegő.

Veszélyjelzést nem adtak ki Magyarország területére kedd éjfélig, írja a HungaroMet.

Összességében kellemes őszi idő lesz, aki teheti, használja ki egy kis sétára, tartózkodjon minél többet a szabad levegőn.