Időjárás
17 perce
Megnövekszik a felhőzet, estétől már eső is lehet Zalában
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint vasárnap a ködös reggelt követően nyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől helyenként már gyenge eső is előfordulhat. A csúcsértékek 18 és 22 fok között alakulnak.
