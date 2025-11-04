1 órája
Reggel kell a kabát Nagykanizsán, de vajon a napszemüveg is?
Nagykanizsán szerdán a derült éjszakát ködös hajnal követi. Hűvös, 2–4 °C körüli reggelre ébredhetünk, de napközben már 15 °C-os, napos őszi időt ígér a holnapi időjárás.
Szerdán hajnalban derült, csapadékmentes időre számíthatnak Nagykanizsán.
Ilyen lesz a holnapi időjárás
A HungaroMet előrejelzése szerint a holnapi időjárás Nagykanizsán és térségében hűvös, párás reggellel indul, de a 2-4 °C-os hajnal után melegszik az idő. A kora reggeli órákban ködre lehet számítani. A látási viszonyok javulását követően napos idő lesz már délelőtt, és délutánra is csak gyengén felhősödik majd. Napközben akár 15 fok is lehet a hőmérséklet, de estére 10 fok alá csökken, éjszaka pedig 1 fok lesz. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
Szerdára riasztás nincs érvényben. Összességében kellemes, napos őszi időre számíthatunk.
Csütörtökön gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő várható.