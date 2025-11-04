Reggel kell a kabát Nagykanizsán, de vajon a napszemüveg is?

Szerdán hajnalban derült, csapadékmentes időre számíthatnak Nagykanizsán.

A holnapi időjárás Nagykanizsán: jórészt napos, kellemes őszi idő várható

Fotó: Illusztráció/Szakony Attila

Ilyen lesz a holnapi időjárás

A HungaroMet előrejelzése szerint a holnapi időjárás Nagykanizsán és térségében hűvös, párás reggellel indul, de a 2-4 °C-os hajnal után melegszik az idő. A kora reggeli órákban ködre lehet számítani. A látási viszonyok javulását követően napos idő lesz már délelőtt, és délutánra is csak gyengén felhősödik majd. Napközben akár 15 fok is lehet a hőmérséklet, de estére 10 fok alá csökken, éjszaka pedig 1 fok lesz. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Szerdára riasztás nincs érvényben. Összességében kellemes, napos őszi időre számíthatunk.

Csütörtökön gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő várható.