1 órája
Szerdán jön a telihód – nézz az égboltra, ha valami szépet akarsz látni!
November 5-én érdemes lesz az eget kémlelni, ugyanis különleges jelenséget, úgynevezett Hód Holdat láthatunk, ami az egyik legfényesebb szuperhold az évben.
A szuperhold nem csupán azért lesz különleges, mert bevilágítja az éjszakai égboltot, hanem mert ezúttal szokatlanul közel lesz a Földhöz, ezért látszik majd nagyobbnak. De, hogy miért nevezik Hód Holdnak az égi jelenséget, azt is eláruljuk.
Hód Hold – az észak-amerikai őslakosok nevezték így
A Hód Hold (Beaver Moon) kifejezés az észak-amerikai őslakosok hagyományaiból ered, ilyenkor ugyanis a hódok a télre készülve építik gátjaikat, ezért a novemberi teliholdat a természet ritmusához igazodva nevezték el róluk.
A Holdat meg lehet figyelni távcső nélkül is, ám akinek a kezébe akad távcső, annak különleges látványban lehet része, ugyanis a kráterek és árnyákok tökéletesen megfigyelhetők lesznek.
Október elején is volt szuperhold az égbolton, akkor egyik kanizsai olvasónk készített fotókat a vörös fényben tündöklő teliholdról.