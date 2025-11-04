Szerdán jön a telihód – nézz az égboltra, ha valami szépet akarsz látni!

A szuperhold nem csupán azért lesz különleges, mert bevilágítja az éjszakai égboltot, hanem mert ezúttal szokatlanul közel lesz a Földhöz, ezért látszik majd nagyobbnak. De, hogy miért nevezik Hód Holdnak az égi jelenséget, azt is eláruljuk.

A Hód Hold nagyobbnak fog tűnni, mert közel lesz a látóhatárhoz. Fotó: pixabay

Hód Hold – az észak-amerikai őslakosok nevezték így

A Hód Hold (Beaver Moon) kifejezés az észak-amerikai őslakosok hagyományaiból ered, ilyenkor ugyanis a hódok a télre készülve építik gátjaikat, ezért a novemberi teliholdat a természet ritmusához igazodva nevezték el róluk.

A Holdat meg lehet figyelni távcső nélkül is, ám akinek a kezébe akad távcső, annak különleges látványban lehet része, ugyanis a kráterek és árnyákok tökéletesen megfigyelhetők lesznek.

Október elején is volt szuperhold az égbolton, akkor egyik kanizsai olvasónk készített fotókat a vörös fényben tündöklő teliholdról.