november 4., kedd

Károly névnap

+13
+10
Kráterek és árnyékok

1 órája

Szerdán jön a telihód – nézz az égboltra, ha valami szépet akarsz látni!

Címkék#szuperhold#hód#égbolt

November 5-én érdemes lesz az eget kémlelni, ugyanis különleges jelenséget, úgynevezett Hód Holdat láthatunk, ami az egyik legfényesebb szuperhold az évben.

Zaol.hu

A szuperhold nem csupán azért lesz különleges, mert bevilágítja az éjszakai égboltot, hanem mert ezúttal szokatlanul közel lesz a Földhöz, ezért látszik majd nagyobbnak. De, hogy miért nevezik Hód Holdnak az égi jelenséget, azt is eláruljuk.

hód hold
A Hód Hold nagyobbnak fog tűnni, mert közel lesz a látóhatárhoz. Fotó: pixabay

Hód Hold az észak-amerikai őslakosok nevezték így

A Hód Hold (Beaver Moon) kifejezés az észak-amerikai őslakosok hagyományaiból ered, ilyenkor ugyanis a hódok a télre készülve építik gátjaikat, ezért a novemberi teliholdat a természet ritmusához igazodva nevezték el róluk.

A Holdat meg lehet figyelni távcső nélkül is, ám akinek a kezébe akad távcső, annak különleges látványban lehet része, ugyanis a kráterek és árnyákok tökéletesen megfigyelhetők lesznek.

Október elején is volt szuperhold az égbolton, akkor egyik kanizsai olvasónk készített fotókat a vörös fényben tündöklő teliholdról.

 

