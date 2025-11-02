november 2., vasárnap

Drámai folyamatok! Emiatt tűnhet el az asztalunkról a krumpli...

Címkék#növény#időjárás#krumpli

Érdekes kérdést feszeget a Köpönyeg portál. Az időjárással, azaz a klímaváltozással összefüggésben vizsgálja meg a kérdést, miszerint a hazai gazdák bizony bajban lehetnek, hiszen az egyre gyakoribb szárazság, a felmelegedés a kártevőknek kedvez. Ami pedig sok mezőgazdasági növényt támad meg.

Zaol.hu
Drámai folyamatok! Emiatt tűnhet el az asztalunkról a krumpli...

A hazai burgonyatermesztés is veszélyben van?

Forrás: Burgonya Infó

Az egyik ilyen témakör a szőlőbetegségek és a bortermesztés kapcsolata, s ekképpen, azaz negatívan alakulhat a hazai burgonyatermesztés jövője is. A koponyeg.hu portál felhívja a figyelmet arra, hogy „a kutatók szerint a klímaváltozás miatt évtizedeken belül búcsút inthetünk a magyar krumplinak, hiszen ma már az ország legtöbb része túl meleg a növény számára, és ez a helyzet csak romlani fog.” Nem elég, hogy a nyarak egyre melegebbek, nagyobb a szárazság, mint korábban, hanem például a burgonyamollyal is fel kell vennie a versenyt a termesztőknek. További részletek a cikkben. 

 

