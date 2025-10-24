Itt a friss riasztás: akár jég is eshet a térségünkben!

Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat - írta a katasztrófavédelem.

Jégeső is eshet a térségben - jelenleg Vas és Veszprém vármegye egy részére, valamint a Dél-Dunántúlra érvényes a riasztás

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet tájékoztatása szerint - cikkünk publikálásakor - a nyugat-dunántúli térségben Vas és Veszprém vármegye egy részére, valamint Tolna és Baranya egyes területeire érvényes az elsőfokú zivatarriasztás.

A nyugati, délnyugati határvidék fölé besodródhat egy-egy zivatar, melyet átmeneti szélerősödés, jégdara kísérhet. Szombaton délután, este viszont már jobb eséllyel alakulhatnak ki zivatarok elsősorban a délnyugati, déli országrészben - írták. A cellákat intenzív csapadék, apró szemű jég, illetve szélerősödés kísérheti. A HungaroMet azt is közölte: szombatra virradó éjszaka a szélcsendes délnyugati tájakon köd képződhet.

