október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zivatarok jöhetnek

1 órája

Itt a friss riasztás: akár jég is eshet a térségünkben!

Címkék#időjárás#zivatar#jégeső

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet - jelezte a katasztrófavédelem. Mint írták, az érintett területeken jégeső is eshet.

Zaol.hu
Itt a friss riasztás: akár jég is eshet a térségünkben!

Akár jégeső is eshet a nyugat-dunántúli térségben - zivatarriasztás van érvényben

Forrás: illusztráció / AI

Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat - írta a katasztrófavédelem.

Jégeső is eshet a térségben - jelenleg Vas és Veszprém vármegye egy részére, valamint a Dél-Dunántúlra érvényes a riasztás
Forrás: HungaroMet

A HungaroMet tájékoztatása szerint - cikkünk publikálásakor - a nyugat-dunántúli térségben Vas és Veszprém vármegye egy részére, valamint Tolna és Baranya egyes területeire érvényes az elsőfokú zivatarriasztás.
A nyugati, délnyugati határvidék fölé besodródhat egy-egy zivatar, melyet átmeneti szélerősödés, jégdara kísérhet. Szombaton délután, este viszont már jobb eséllyel alakulhatnak ki zivatarok elsősorban a délnyugati, déli országrészben - írták. A cellákat intenzív csapadék, apró szemű jég, illetve szélerősödés kísérheti. A HungaroMet azt is közölte: szombatra virradó éjszaka a szélcsendes délnyugati tájakon köd képződhet.

Olvasta már?

A hosszú hétvégére vonatkozó AI-prognózist itt olvashatják.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu