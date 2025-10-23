Itt a friss előrejelzés, amit nem akartunk látni: tényleg rosszra fordul az idő a hétvégére, mutatjuk!

Részletes időjárás-előrejelzéseket naponta többször is talál hírportálunkon a kedves olvasó. Ezúttal az AI-hoz fordultunk a sokakat foglalkoztató kérdéssel: tényleg nagy fordulat vár ránk a hétvégén? Valahol már télies időjárásról írnak - igaz ez? Arra kértük a mesterséges intelligenciát, kizárólag megbízható, hiteles források alapján vázolja fel nekünk a péntektől vasárnapig tartó időszakban a nyugat-dunántúli térség és közelebbről Zala időjárását.

Milyen lesz a nyugat-dunántúli térség és benne Zala időjárása a hosszú hétvége hátralévő napjaiban? Az AI segített az előrejelzésben

Forrás: AI

Nem valószínű, hogy "télies", fagyos, havazós idő érkezik Zala vármegyébe a következő 3 napra - kaptunk választ. Viszont markáns lehűlés és csapadék, helyenként heves záporok, zivatarok, valamint erős széllökések várhatók.

Pénteken - az AI szerint - az átlagos nappali maximum: kb. 14–15 °C, éjszakai minimum: 4–7 °C lesz térségünkben. Lehűlés lesz a csütörtöki melegebb naphoz képest, több helyen eső, helyenként zivatar érkezhet.

Figyelmeztetések: sárga figyelmeztetés esőre, széllökésekre és heves zivatarokra péntekre (Dél-Dunántúl / Nyugat-Dunántúl).

Szombaton a nappali maximum hőmérséklet 13–14 °C, az éjszakai minimum 5–8 °C lesz. Többnyire felhős, időnként napsütéses idő ígérkezik, elvétve záporokkal; a csapadék mennyisége régiótól függően változhat. A zivatarkockázat szombaton már csökken, de a szél és a csapadék még jelen lehet a Nyugat-Dunántúlon is.

Vasárnap a nappali maximum 12–13 °C, az éjszakai minimum 3–6 °C körül alakul. Időnkénti eső, zápor, ezzel együtt hűvös, szeles idő várható. A hőmérséklet azonban még jóval fagypont felett marad — tehát havazás, átütő télies jelenség nem valószínű Zalában.

Zala időjárása: a mesterséges intelligencia ajánlást is megfogalmazott olvasóinknak

Összegezve: a hétvége időjárása Zala vármegyében és térségében változékony, hűvös, csapadékos és szeles lesz; helyenként intenzívebb záporok, zivatarok és erős széllökések várhatók. A nappali maximumok ugyanakkor 12–15 °C körül alakulnak, az éjszakai hőmérsékletek pedig +3 és +8 °C között, tehát az évszaknak megfelelő időjárás vár ránk.

Ha kint tervezel programot péntektől vasárnapig: vigyél eső- és szélálló kabátot; legyen nálad esernyő. Autózásnál számolj lassabb menetidővel, nedves úton lassabban közlekedj. Aki kültéri munkákat tervez, a pénteki, szombati erős széllökések miatt legyen elővigyázatos - ajánlotta végül az AI.

