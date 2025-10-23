október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

18°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zala sem ússza meg

1 órája

Itt a friss előrejelzés, amit nem akartunk látni: tényleg rosszra fordul az idő a hétvégére, mutatjuk!

Címkék#időjárás#zivatar#lehűlés

Az október 23-ai nemzeti ünnep napján elkényeztetett minket az időjárás, szinte nyáriasan meleg volt a nap nagy részében. Jön azonban a fordulat: ha nem is télies, de kevésbé szép őszi időre kell készülnünk! Ilyen lesz Zala időjárása a következő napokban...

Zaol.hu
Itt a friss előrejelzés, amit nem akartunk látni: tényleg rosszra fordul az idő a hétvégére, mutatjuk!

A Balaton vízállásán talán javíthat valamelyest a várható csapadék. Mutatjuk, milyen fordulatot hoz Zala időjárása a következő napokban

Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

Részletes időjárás-előrejelzéseket naponta többször is talál hírportálunkon a kedves olvasó. Ezúttal az AI-hoz fordultunk a sokakat foglalkoztató kérdéssel: tényleg nagy fordulat vár ránk a hétvégén? Valahol már télies időjárásról írnak - igaz ez? Arra kértük a mesterséges intelligenciát, kizárólag megbízható, hiteles források alapján vázolja fel nekünk a péntektől vasárnapig tartó időszakban a nyugat-dunántúli térség és közelebbről Zala időjárását.

Zala időjárása az előttünk álló 3 napban: mutatjuk a részleteket
Milyen lesz a nyugat-dunántúli térség és benne Zala időjárása a hosszú hétvége hátralévő napjaiban? Az AI segített az előrejelzésben
Forrás: AI

Nem valószínű, hogy "télies", fagyos, havazós idő érkezik Zala vármegyébe a következő 3 napra - kaptunk választ. Viszont markáns lehűlés és csapadék, helyenként heves záporok, zivatarok, valamint erős széllökések várhatók.

Pénteken - az AI szerint - az átlagos nappali maximum: kb. 14–15 °C, éjszakai minimum: 4–7 °C lesz térségünkben. Lehűlés lesz a csütörtöki melegebb naphoz képest, több helyen eső, helyenként zivatar érkezhet.

Figyelmeztetések: sárga figyelmeztetés esőre, széllökésekre és heves zivatarokra péntekre (Dél-Dunántúl / Nyugat-Dunántúl).

Szombaton a nappali maximum hőmérséklet 13–14 °C, az éjszakai minimum 5–8 °C lesz. Többnyire felhős, időnként napsütéses idő ígérkezik, elvétve záporokkal; a csapadék mennyisége régiótól függően változhat. A zivatarkockázat szombaton már csökken, de a szél és a csapadék még jelen lehet a Nyugat-Dunántúlon is.

Vasárnap a nappali maximum 12–13 °C, az éjszakai minimum 3–6 °C körül alakul. Időnkénti eső, zápor, ezzel együtt hűvös, szeles idő várható. A hőmérséklet azonban még jóval fagypont felett marad — tehát havazás, átütő télies jelenség nem valószínű Zalában.

Zala időjárása: a mesterséges intelligencia ajánlást is megfogalmazott olvasóinknak

Összegezve: a hétvége időjárása Zala vármegyében és térségében változékony, hűvös, csapadékos és szeles lesz; helyenként intenzívebb záporok, zivatarok és erős széllökések várhatók. A nappali maximumok ugyanakkor 12–15 °C körül alakulnak, az éjszakai hőmérsékletek pedig +3 és +8 °C között, tehát az évszaknak megfelelő időjárás vár ránk.

Ha kint tervezel programot péntektől vasárnapig: vigyél eső- és szélálló kabátot; legyen nálad esernyő. Autózásnál számolj lassabb menetidővel, nedves úton lassabban közlekedj. Aki kültéri munkákat tervez, a pénteki, szombati erős széllökések miatt legyen elővigyázatos - ajánlotta végül az AI.

Olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu