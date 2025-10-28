Meddig tart a vénasszonyok nyara Zalában? Mutatjuk, milyen időre számíthatunk holnap

A kérdésre a meteorológia előrejelzés adja meg a választ, amely szerint szerdán napos-fátyolfelhős idő lesz Zalában, ám számottevő csapadék nélkül, viszont estétől nyugat felől felhősödés kezdődhet. A szél viszont valóban élénk lesz, s délnyugatira, délire fordul. Hajnalban 1-9 fokra, kora délután 15-20 fokra számíthatunk. Csütörtökön napközben többször is erősen megnövekszik a felhőzet, s elszórtan eső, záporok is kialakulhatnak. A hajnal az évszakhoz képest kifejezetten enyhének ígérkezik, majd délutánra újra felmelegszik a levegő, az élénk, erős délies szélben akár 23 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, ami egyértelműen a vénasszonyok nyara jellemzője.

Kellemesen simogató napsütés október végén? Ez a vénasszonyok nyara!

Forrás: Shutterstock