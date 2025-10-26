Előrejelzés
27 perce
Újabb eső érkezhet vasárnap
Illusztráció
Fotó: Szakony Attila
A Köpönyeg előrejelzése szerint vasárnap a reggeli ködfoltok feloszlását követően délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 11–16 fokot mérhetünk.
Olvasta már?
Ezt ne hagyja ki!Zala sem ússza meg
2025.10.23. 19:33
Itt a friss előrejelzés, amit nem akartunk látni: tényleg rosszra fordul az idő a hétvégére, mutatjuk!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre