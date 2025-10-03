1 órája
A hétvége egyik nagy kérdése: lesz-e talajmenti fagy Zalában?
Szeptember végére, október elejére alaposan lehűlt az időjárás, a héten bizony elkeltek a vastagabb átmeneti, avagy őszi kabátok. Az előttünk álló hétvégén sem számíthatunk túl sok jóra, marad a borongós, barátságtalan hideg, ráadásul térségünkben talajmenti fagy is előfordulhat.
A hétvégén is őszies idő vár ránk.
Fotó: archív / Pezzetta Umberto
Legalábbis erről szólnak a rövid távú időjárási előrejelzések. A meteorológiai szolgálat szerint szombaton eleinte az ország keleti harmada fölött lesz több felhő az égen, ott helyenként gyenge eső is előfordulhat, majd egyre nyugatabbra tolódnak a fellegek. A hőérzetünk sem lesz kellemes, szombat reggel az akkor még kevésbé felhős nyugati országrészeken, így akár vármegyénkben is fagypont körüli, vagy az alá süllyedő hőmérsékletre is ébredhetünk.