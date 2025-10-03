A hétvége egyik nagy kérdése: lesz-e talajmenti fagy Zalában?

Legalábbis erről szólnak a rövid távú időjárási előrejelzések. A meteorológiai szolgálat szerint szombaton eleinte az ország keleti harmada fölött lesz több felhő az égen, ott helyenként gyenge eső is előfordulhat, majd egyre nyugatabbra tolódnak a fellegek. A hőérzetünk sem lesz kellemes, szombat reggel az akkor még kevésbé felhős nyugati országrészeken, így akár vármegyénkben is fagypont körüli, vagy az alá süllyedő hőmérsékletre is ébredhetünk.