október 9., csütörtök

Dénes névnap

14°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beköszönt a csapadék

1 órája

Reggeli csoda: szivárványhidak a szemerkélő esőben a zalai város felett

Címkék#Kanizsa Aréna#szivárványhíd#Nagykanizsa#eső

Benedek Bálint
Reggeli csoda: szivárványhidak a szemerkélő esőben a zalai város felett

Szivárvány híd alatt a Kanizsa Aréna

Fotó: Szörényi Szabina Melinda/Olvasó

Nagykanizsán a reggeli szemerkélő eső és felhők között előbújó napsugarak szivárványt festettek az égre. Ez több olvasónkat is megihletett és okostelefonjaikat az égre emelve készítettek néhány felvételt. Volt, aki egy autó anyósüléséből fényképezett, míg másikuk a Kanizsa Aréna közelében készített lélegzetelállító fényképet.

szivárvány
A szivárvány a Magyar utca felett
Fotó: Csizmadia Tibor/Olvasó

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu