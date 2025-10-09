Reggeli csoda: szivárványhidak a szemerkélő esőben a zalai város felett

Nagykanizsán a reggeli szemerkélő eső és felhők között előbújó napsugarak szivárványt festettek az égre. Ez több olvasónkat is megihletett és okostelefonjaikat az égre emelve készítettek néhány felvételt. Volt, aki egy autó anyósüléséből fényképezett, míg másikuk a Kanizsa Aréna közelében készített lélegzetelállító fényképet.

A szivárvány a Magyar utca felett

Fotó: Csizmadia Tibor/Olvasó