Beköszönt a csapadék
1 órája
Reggeli csoda: szivárványhidak a szemerkélő esőben a zalai város felett
Szivárvány híd alatt a Kanizsa Aréna
Fotó: Szörényi Szabina Melinda/Olvasó
Nagykanizsán a reggeli szemerkélő eső és felhők között előbújó napsugarak szivárványt festettek az égre. Ez több olvasónkat is megihletett és okostelefonjaikat az égre emelve készítettek néhány felvételt. Volt, aki egy autó anyósüléséből fényképezett, míg másikuk a Kanizsa Aréna közelében készített lélegzetelállító fényképet.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre