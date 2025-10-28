október 28., kedd

Mai évfordulók
28 perce

Szeles lesz Zalában a kedd

Címkék

Néhány órára előbújhat a nap, de elég változékony lesz az időjárás.

Zaol.hu

Változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos. A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között várható - írja a köpönyeg.hu.

Továbbra is kettős fronthatásra készülhetünk.

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt.
