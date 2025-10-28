Időjárás
3 órája
Szeles lesz Zalában a kedd
Néhány órára előbújhat a nap, de elég változékony lesz az időjárás.
Változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos. A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között várható - írja a köpönyeg.hu.
Továbbra is kettős fronthatásra készülhetünk.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre