Szeles lesz Zalában a kedd

Változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos. A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között várható - írja a köpönyeg.hu.

Továbbra is kettős fronthatásra készülhetünk.