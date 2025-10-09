2 órája
Zöldellhet a fű, de ne tévesszen meg: így is rettenetes a szárazság
Aggasztó a helyzet, évek óta komoly szárazság sújtja Magyarországot, és Zalában sem sokkal jobb a helyzet. A szárazság okairól és egyéb érdekességekről Harcz Endre becsehelyi viharvadászt, portálunk állandó szakértőjét kérdeztük.
A szárazság okai között az is ott van, hogy a nagy esők elkerülték az országot. Valami ilyesmi hiányzik Zalából is. Ebből a fajta esőzésből napokig tartóra lenne szükség, hogy a talaj mélyebb rétegeibe is jusson víz
Fotó: archív/Szakony Attila
A szárazság okainak boncolgatása kapcsán Harcz Endre elmondta: Zala vármegyében az elmúlt 2-3 évben minden évben tavasszal, nyár elején volt csapadék, ami lejutott a mélyebb talajrétegekbe is. Mindig a nyár vége volt száraz, és akkor az ősz megint csapadékosan alakult. Tehát az elmúlt években Zalában nem volt akkora szárazság, mint az idén.
Szárazság: hiányzik a természetnek a víz
– Ez azért aggasztó és rossz, mert 2025-ben az egész tavaszi szezonban talán március hónapban esett több csapadék – fogalmazott. – A többi tavaszi hónapban és a nyáron sem esett eső. Ez meglátszik a folyók vízszintjén is, Zalában sok folyó holtága kiszáradt, a Balaton elkeserítő állapotban van, sőt még a kutakban is kevés víz van. A mélyebb talajrétegekből hiányzik a víz. Persze a laikusok számára mindez csalóka lehet, hiszen azt láthatja, hogy dús és zöld a fű. 5-10 milliméter esők érkeznek időszakosan, de ez csak arra jó, hogy a talajréteg felső 10-20 centiméterét benedvesíti, viszont mélyen szárazság mutatkozik. A fák eddig elég jól alkalmazkodtak a helyzethez, de ez nem tartható sokáig.
Csapadékos fordulatra várunk?
Harcz Endre szerint egy biztos: a 2025-ös rettentően száraz év, s egyelőre nem is látszik, hogy csapadékos fordulat következne be az időjárásban. A következő hetekben sem látszik egyelőre még, hogy nagyobb mennyiségű, áztató eső érkezne az országba, vagy épp Zalába.
Sok front érkezett, de...
– Furcsa események jellemezték Zala időjárását, például volt olyan nap, hogy Zalaegerszeg és Lenti térségében esett 50-70 milliméter eső, míg Nagykanizsán és térségében hullott 12 milliméter – szemléltette a csapadék földrajzi eloszlását a szakértő. – Izoláltan is érkeztek záporok, vagyis egyik falu elázott, a másik településen egy csepp sem hullott. Gyakran érkeztek frontok, de ezek főként szárazon távoztak is. Ez egy ilyen év volt, korábban is előfordultak ilyen időszakok.
A határainkon túl mi történik?
Miközben Magyarország szomjazik, Európa több pontját elönti a víz. Legutóbb Romániában és Bulgáriában egyszerre esett 150 milliméter (!) csapadék, egy hete Spanyolországban Valencia környékén esett majdnem 200 milliméter eső.
