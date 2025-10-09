október 9., csütörtök

Csapadékhiány

2 órája

Zöldellhet a fű, de ne tévesszen meg: így is rettenetes a szárazság

Aggasztó a helyzet, évek óta komoly szárazság sújtja Magyarországot, és Zalában sem sokkal jobb a helyzet. A szárazság okairól és egyéb érdekességekről Harcz Endre becsehelyi viharvadászt, portálunk állandó szakértőjét kérdeztük.

Benedek Bálint
Zöldellhet a fű, de ne tévesszen meg: így is rettenetes a szárazság

A szárazság okai között az is ott van, hogy a nagy esők elkerülték az országot. Valami ilyesmi hiányzik Zalából is. Ebből a fajta esőzésből napokig tartóra lenne szükség, hogy a talaj mélyebb rétegeibe is jusson víz

Fotó: archív/Szakony Attila

A szárazság okainak boncolgatása kapcsán Harcz Endre elmondta: Zala vármegyében az elmúlt 2-3 évben minden évben tavasszal, nyár elején volt csapadék, ami lejutott a mélyebb talajrétegekbe is. Mindig a nyár vége volt száraz, és akkor az ősz megint csapadékosan alakult. Tehát az elmúlt években Zalában nem volt akkora szárazság, mint az idén.

szárazság okai
A szárazság okait kutattuk. A fű szép zöld, a kukacvirág még a csatorna mellett is virágzik, de a mélyebb talajrétegekből hiányzik a víz...
Fotó: Szakony Attila

Szárazság: hiányzik a természetnek a víz

– Ez azért aggasztó és rossz, mert 2025-ben az egész tavaszi szezonban talán március hónapban esett több csapadék – fogalmazott. – A többi tavaszi hónapban és a nyáron sem esett eső. Ez meglátszik a folyók vízszintjén is, Zalában sok folyó holtága kiszáradt, a Balaton elkeserítő állapotban van, sőt még a kutakban is kevés víz van. A mélyebb talajrétegekből hiányzik a víz. Persze a laikusok számára mindez csalóka lehet, hiszen azt láthatja, hogy dús és zöld a fű. 5-10 milliméter esők érkeznek időszakosan, de ez csak arra jó, hogy a talajréteg felső 10-20 centiméterét benedvesíti, viszont mélyen szárazság mutatkozik. A fák eddig elég jól alkalmazkodtak a helyzethez, de ez nem tartható sokáig.

szárazság okai
Szikrázó napsütés Nagykanizsán nyáron, néhány kilométerrel arrébb szakadó eső
Fotó: archív/Szakony Attila

Csapadékos fordulatra várunk?

Harcz Endre szerint egy biztos: a 2025-ös rettentően száraz év, s egyelőre nem is látszik, hogy csapadékos fordulat következne be az időjárásban. A következő hetekben sem látszik egyelőre még, hogy nagyobb mennyiségű, áztató eső érkezne az országba, vagy épp Zalába.

Néha szépen összeállnak a felhők, de egy kisebb esőnél több nem érkezik belőlük...
Fotó: Szakony Attila

Sok front érkezett, de...

– Furcsa események jellemezték Zala időjárását, például volt olyan nap, hogy Zalaegerszeg és Lenti térségében esett 50-70 milliméter eső, míg Nagykanizsán és térségében hullott 12 milliméter – szemléltette a csapadék földrajzi eloszlását a szakértő. – Izoláltan is érkeztek záporok, vagyis egyik falu elázott, a másik településen egy csepp sem hullott. Gyakran érkeztek frontok, de ezek főként szárazon távoztak is. Ez egy ilyen év volt, korábban is előfordultak ilyen időszakok.

szárazság okai
Harcz Endre szerint régen is voltak ilyen száraz évek, és bizonyára lesznek is még
Fotó: archív/Szakony Attila

A határainkon túl mi történik?

Miközben Magyarország szomjazik, Európa több pontját elönti a víz. Legutóbb Romániában és Bulgáriában egyszerre esett 150 milliméter (!) csapadék, egy hete Spanyolországban Valencia környékén esett majdnem 200 milliméter eső.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
