Nem lesz felhőtlen az idő szombaton

Szombaton a Köpönyeg előrejelzése szerint kezdetben borult, erősen felhős ég lesz jellemző, majd a nap előrehaladtával fokozatosan szakadozik a felhőtakaró. A légmozgás több helyen élénk, néhol erős lehet. Elszórtan kisebb zápor is kialakulhat. Hajnalban 5 fok körüli minimumra, napközben 14 fokra számíthatunk. Hidegfront érkezik.

Olvasta már?