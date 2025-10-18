Előrejelzés
52 perce
Nem lesz felhőtlen az idő szombaton
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap
Szombaton a Köpönyeg előrejelzése szerint kezdetben borult, erősen felhős ég lesz jellemző, majd a nap előrehaladtával fokozatosan szakadozik a felhőtakaró. A légmozgás több helyen élénk, néhol erős lehet. Elszórtan kisebb zápor is kialakulhat. Hajnalban 5 fok körüli minimumra, napközben 14 fokra számíthatunk. Hidegfront érkezik.
